Son dakika haber: Türkiye koronavirüs (corona virüs) tablosunda son durum! Sağlık Bakanlığı 13 Mayıs corona virüs vaka sayısı, hasta ve iyileşen sayısı

İSTANBUL'DA VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede İstanbul'daki sağlık yöneticileri ile bir araya geldi. Bakan Koca, "İstanbul’da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışta yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var." ifadelerini kullandı.



Bakan Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileri ile görüştü. Toplantıya ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca, "İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışlarda yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde" değerlendirmesinde bulundu.



VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı en çok azalan illeri de akşam saatlerine doğru açıklamıştı. Bakan Koca'nın paylaştığı grafiğe göre vaka sayısı en çok düşen iller arasında İstanbul da bulunuyordu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illerin Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu belirterek, "Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." ifadelerini kullanmıştı.