Son dakika haber: Türkiye koronavirüs (corona virüs) tablosunda son durum! Sağlık Bakanlığı 13 Mayıs corona virüs vaka sayısı, hasta ve iyileşen sayısı
13 Mayıs corona virüs tablosu son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye koronavirüs tablosunu yayımlanan veriler ile güncelleniyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş ümit verirken, Türkiye tablosunda ölüm sayısında da azalma olması önceki günlere göre salgının seyrinin daha iyiye gittiğine işaret etti. Son yapılan değerlendirmelerde İstanbul'daki günlük vaka oranında yüzde 20'nin üstünde azaldığı açıklandı. Vaka sayısı ile ilgili önemli açıklama yapan Bakan Koca, "İstanbul’da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı." ifadesini kullandı. İşte, Sağlık Bakanlığı 13 Mayıs corona virüs vaka sayısı, iyileşen ve vefat sayısında son durum bilgileri.
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Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi. Kayıplarımız can yakarken, tam kapanmanın sonuna yaklaştığımız şu günlerde vaka sayısındaki düşüş bayram müjdesi gibi geldi. Ayrıca koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı tekrardan 55 bin seviyesine yükseldi.
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13 MAYIS GÜNLÜK TABLO
Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 13 Mayıs verilerine göre 201 bin 295 test yapılırken 11 bin 534 vaka belirlendi.
Hasta sayısı bin 217 oldu. Koronavirüsten maalesef 238 vatandaşımızı kaybettik. Ayrıca hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 55 bin 472'ye yükseldi.
HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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12 MAYIS TABLO
Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 12 Mayıs verilerine göre 228 bin 192 test yapılırken 13 bin 29 vaka belirlendi.
Hasta sayısı bin 496 oldu. Koronavirüsten maalesef 232 vatandaşımızı kaybettik.
Öte yandan koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 35 bin 167 olarak açıklandı.
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11 MAYIS CORONA VAKA SAYISI
11 Mayıs koronavirüs vaka sayısı tablosu belli oldu. Tam kapanmanın son günlerinde vaka sayısındaki düşüş dikkat çekti. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu, 22 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.
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İSTANBUL'DA VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede İstanbul'daki sağlık yöneticileri ile bir araya geldi. Bakan Koca, "İstanbul’da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışta yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileri ile görüştü. Toplantıya ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca, "İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışlarda yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde" değerlendirmesinde bulundu.
VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı en çok azalan illeri de akşam saatlerine doğru açıklamıştı. Bakan Koca'nın paylaştığı grafiğe göre vaka sayısı en çok düşen iller arasında İstanbul da bulunuyordu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illerin Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu belirterek, "Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak." ifadelerini kullanmıştı.
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10 MAYIS VAKA TABLOSU
Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu, 26 bin 953 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.
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Koronavirüs Türkiye tablosunda günlük vaka sayısı 15 bin seviyesine kadar indi.. Diğer bir dikkat çeken sonuç ise vefat edenlerin sayısındaki düşüş oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 100 bindeki vaka sayılarını paylaştı.
İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek.
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Vaka sayılarının geçen haftayla kıyaslandığı tabloda Çanakkale ve İstanbul'daki düşüş dikkat çekerken, bu illeri Giresun, Yalova ve Tekirdağ takip etti.
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İstanbul'da son bir haftada Kovid-19 vakalarında azalma kaydedildi
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarında önemli bir azalma kaydedildiğini bildirdi.
Prof. Dr. Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul." ifadelerini kullandı.
Memişoğlu, "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" başlığıyla paylaştığı tabloda, vaka sayısında yüzde 34,80, yatan hasta sayısında yüzde 24,90, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21,00 oranında haftalık azalma olduğunu kaydetti.