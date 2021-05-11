Son dakika haber: Türkiye koronavirüs (corona virüs) tablosunda son durum! Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs corona virüs vaka sayısı, hasta ve iyileşen sayısı
11 Mayıs corona virüs tablosu son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye koronavirüs tablosunu yayımlanan veriler ile güncelleniyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş ümit verirken, Türkiye tablosunda ölüm sayısında da azalma olması önceki günlere göre salgının seyrinin daha iyiye gittiğine işaret etti. Son yapılan değerlendirmelerde İstanbul'daki günlük vaka oranında yüzde 20'nin üstünde azaldığı açıklandı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 282 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu. İşte, Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs corona virüs vaka sayısı, iyileşen ve vefat sayısında son durum bilgileri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Türkiye koronavirüs tablosu ve vaka sayısı gündemde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu son gelişmeler ile yayınlanıyor. Son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide vaka sayısı 359.99, Ankara'da 267.68, İzmir'de 161.92 oldu. Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
2
10 MAYIS VAKA TABLOSU
Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu, 26 bin 953 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.
3
Koronavirüs Türkiye tablosunda günlük vaka sayısı 15 bin seviyesine kadar indi.. Diğer bir dikkat çeken sonuç ise vefat edenlerin sayısındaki düşüş oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
4
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 100 bindeki vaka sayılarını paylaştı.
İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek.
5
Vaka sayılarının geçen haftayla kıyaslandığı tabloda Çanakkale ve İstanbul'daki düşüş dikkat çekerken, bu illeri Giresun, Yalova ve Tekirdağ takip etti.
6
İstanbul'da son bir haftada Kovid-19 vakalarında azalma kaydedildi
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarında önemli bir azalma kaydedildiğini bildirdi.
Prof. Dr. Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul." ifadelerini kullandı.
Memişoğlu, "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" başlığıyla paylaştığı tabloda, vaka sayısında yüzde 34,80, yatan hasta sayısında yüzde 24,90, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21,00 oranında haftalık azalma olduğunu kaydetti.