Son dakika haber: Türkiye koronavirüs (corona virüs) tablosunda son durum! Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs corona virüs vaka sayısı, hasta ve iyileşen sayısı

Türkiye koronavirüs tablosu ve vaka sayısı gündemde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu son gelişmeler ile yayınlanıyor. Son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide vaka sayısı 359.99, Ankara'da 267.68, İzmir'de 161.92 oldu. Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.