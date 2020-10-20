Son dakika haber: Stajyer araştırmacı burs programı (STAR) nedir? STAR burs başvuru tarihi ve başvuru şartları belli oldu

BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER? STAR burs başvuru şartlarıyla TÜBİTAK'ın https://www.tubitak.gov.tr/ internet sitesinden açıklandı. Başvuru şartları şöyle;



-T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak



-Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak



-Türkiye’de lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak



-OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler iledoğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usullerçerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatındançıkarılmamış olmak



-Özel öğrenci statüsünde olanlar ve pasif öğrenciler (kaydı dondurulmuş vb.) buçağrı kapsamında bursiyer olamaz.