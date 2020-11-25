Son Dakika Haber: Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı hafta içi var mı? İçişleri Bakanlığı kısıtlama saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. Hafta içi belirli yaş aralığındaki vatandaşları ilgilendiren sokağa çıkma yasağı, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile çerçevelendirildi. Buna göre hafta sonu belirli saatler aralığında tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulanırken, hafta içi ise yalnızca 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar bu yasağa tabi olacak. İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında detaylı bilgiler



