Son Dakika Haber: Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı hafta içi var mı? İçişleri Bakanlığı kısıtlama saatleri
Son dakika haber... Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı için 81 il valiliğine genelge gönderen İçişleri Bakanlığı, Bilim Kurulu tavsiyesi kapsamında gündeme gelen önerileri uygulamaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan birisi olan sokağa çıkma yasağı, hafta sonu belirli saat aralığında tüm vatandaşları kapsarken, hafta içi ise sadece 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşları kapsıyor. İşte, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. Hafta içi belirli yaş aralığındaki vatandaşları ilgilendiren sokağa çıkma yasağı, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile çerçevelendirildi. Buna göre hafta sonu belirli saatler aralığında tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulanırken, hafta içi ise yalnızca 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar bu yasağa tabi olacak. İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında detaylı bilgiler
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21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekler.
1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
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65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerinde izin belgesi gerekli midir?
65 yaş ve üzeri vatandaşlar 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı genelge çerçevesinde ancak seyahat izin belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde seyahat izin belgesinin alınmış olması şartı aranacaktır.
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65 yaş ve üzerindeki sağlık çalışanları (doktor, diş hekimi, eczacı vb.), seçimle göreve gelenler (belediye başkanı, muhtar vb.), avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci-mali müşavir gibi meslek gruplarının mensupları bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?
Genelge ile gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar kısıtlamadan muaftır.
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20 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi veya şehirlerarası yolculuğu nasıl yapacaklar?
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.