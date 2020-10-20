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Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 23:51 | 

Son dakika haber: NAVTEX ilanı ne demek, nedir? NAVTEX ilanı ve açılımıyla ilgili detaylar

NAVTEX ilanı ne demek? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Türkiye, Ege Denizi'nde yeni Navtex yayınladı .Yapılan açıklamada, "Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının, 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." denildi. Son dakika haberin ardından NAVTEX'in anlamı bir kez daha merak konusu oldu. Denizcilik uyarı notu olarak bilenen NAVTEX, deniz seyir uyarıları, meteoroloji tahminler arama kurtarma ilanlarını gibi gemilere anında iletmek için tasarlanmış cihaz olarak biliniyor. İşte, ayrıntılar.

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Navtex ilanı, Türkiye'nin yeni NAVTEX kararıyla ilgili son gelişmelerin ardından merak konusu oldu. Yapılan NAVTEX ilanı açıklamasında, Semadirek, Limni ve Bozbaba Adaları'nın Lozan Barış Antlaşmasıyla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi. Navtex ilanı, gemilere olası tehlike ve rapor gibi durumları yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir. İşte, detaylar.

2NAVTEX NEDİR
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NAVTEX NEDİR?

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

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Mesajların yazılı olarak gönderilmesi, daha sonrada da mesaj üzerinde çalışabilmeyi mümkünkılar; özellikle İngilizce’si iyi olmayanlar için bu önemlidir. Diğer bir avantaj ise, ihtiyaç duyulan bilgilerin operatör tarafından seçilebilmesi ve istenmeyen bilgilerin bastırılmamasıdır.

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Bununla birlikte tüm gemiler tarafından alınması zorunlu olan bilgilerin daima dökümü alınacaktır. Örneğin seyir ve meteoroloji ikazları ile arama-kurtarma bilgi ve ikazları reddedilemez. Bununla beraber, tehlike bilgilerini göndermek için NAVTEX esas unsur değildir. NAVTEX mesajları belirli periyotlarda 518 kHz frekansından İngilizce olarak yayınlanırlar. Fakat birçok bölgede yukarıda bahsedilen bilgiler (bölgesel nakliyecilik ve balıkçılar içi) yerel lisanla da gönderilirler. IMO’nun asıl amacı okyanus geçen ticarî deniz taşımacılığının emniyeti olmakla beraber NAVTEX küçük gemiler, özel yatlar için de büyük önem kazanmıştır.

5NAVTEX NE DEMEK
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NAVTEX NE DEMEK?

Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemdir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex cihazı bulunmalıdır.

Navtex, MF yani orta dalga boyu frekansından yayın yapar. Yaklaşık 400 deniz mili (740 km)

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