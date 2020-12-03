Son Dakika Haber: Memur maaş zammı kasım ayı enflasyon oranı ile nasıl değişecek? 5 aylık enflasyon zammı nasıl etkiledi? İşte merak edilenler

Kasım ayı enflasyon oranı belli olmasının ardından memur zammı ile gündemde geldi. Son 6 aylık enflasyon oranı durumuna göre belirlenen memur zammı, maaşlara da orantısal olarak yansıyacak. Yeni yıl itibariyle geçerli olacak olan memur maaş zammı, enflasyon oranına göre memur emeklisi, Bağkur ve SSK emeklisi için farklı zam oranı anlamına gelecek. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı memur zammı ile maaşlara nasıl yansıyacak? İşte, 5 aylık enflasyon hakkında merak edilen o detaylar



