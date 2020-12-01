Son Dakika Haber: KYK burs başvuru sonuçları açıklandı iddiası doğru mu? 2020 KYK başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte beklenen tarih
Son dakika haberi... KYK başvuru sonuçları açıklandı iddiası sosyal medyada gündeme geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başvuru işlemleri tamamlanan KYK burs başvurularının değerlendirme sonuçları beklenirken, ortalığı karıştıran iddia internet sitesinin aksamasına neden oldu. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Ardından ise KYK burs başvuruları için Ziraat Bankası hesap işlemleri gerçekleşecek. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte, konuyla ilgili detaylar.
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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2020-2021 burs başvuru sonuçları için bekleyiş devam ederken, üniversite öğrencilerinin gözü yapılacak açıklamaya kilitlendi. Bakanlıklardan, öğrencilerin KYK burs ve kredi başvurusu yaparken verdiği bilgilerin değerlendirmelerini tamamladıktan sonra başvuru sonuçlarını duyuracak. Peki, KYK kredi ve burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI İDDİASI
KYK burs sonuçlarının açıklandığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Ancak kurum üzerinden ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Yer alan iddialar sonrası Kredi ve Yurtlar Kurumu'nin Twitter hesabına çok sayıda paylaşım yapıldı.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçlar geçtiğimiz yıl, başvuruların tamamlanmasından ortalama 25 gün sonra açıklanmıştı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.