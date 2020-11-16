Son Dakika Haber... Koronavirüs (coronavirüs) aşısı Türkiye'ye geldi mi, fiyatı ne kadar olacak? İşte korona virüs aşısında son durum
Koronavirüs aşısında Türkiye'deki son durum, (Kovid-19) ile mücadele sürecinde gündemde yer alıyor. Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınında, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin umut vaden aşı çalışmasında korona virüs aşısının fiyatının ardından Türkiye'ye geliş tarihi de müjdelenmişti. Tüm dünya BioNTech'in koronavirüs aşısındaki başarıyı konuşurken Oxford Üniversitesi ile Astra Zeneca'nın geliştirdiği aşının başındaki Profesör Andrew Pollar'dan da kritik açıklamalar geldi. Peki, Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte, korona virüs aşı çalışmalarında son durum.
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Korovirüs aşısında son durum bilgileri son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yüzde 90’ın üzerinde aşı geliştirdiklerini duyurması dünyada ve Türkiye'de umutları arttırdı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD’deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi. Aşının Türkiye tarihi için ise 2021'in ilk üç ayı işaret edildi. İşte, ayrıntılar.
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KORONAVİRÜS AŞISI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELİR?
BioNTech'in, ABD'li ortağı Pfizer ile önceki gün yaptığı açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı geliştirilen BNT162b2 adlı aşı adayı, devam eden 3. aşama denemelerinde yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu kanıtladı. Böylelikle ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) acil durum onayı için başvuru yapılmasının önü açıldı.
Türk kökenli bir çiftin kurduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, insan sağlığını ve ekonomileri tehdit eden Kovid-19 krizini sona erdirecek bir aşı geliştirme konusunda küresel yarışta ilk sıraya yerleşti.
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1960'lı yıllarda Türkiye'den Almanya'ya gelen misafir işçiler ülkenin refahına katkı sağlarken, gurbetçilerin bilim insanı çocukları da insanlığa umut olan bu başarıyla Almanya'daki Türk göçmenlerin hem Almanya'ya hem de dünyaya ne kadar faydalı olabileceğini göstermiş oldu.
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin bulduğu aşı dünya gündemine oturdu. Prof. Dr. Uğur Şahin, “2021’in ilk 3 ayı içinde Türkiye’ye aşı getirme imkânı olur. Sağlık Bakanlığı kaç doza ihtiyaç olduğunu ve zamanını bildirirse Türkiye için de yeterince aşı ayırmayı istiyoruz” dedi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de Hürriyet’e, Türkiye’nin 3. faz çalışmalarında yer aldığı için öncelikli ülkelerden olduğunu vurguladı.
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AŞININ FİYATI NE KADAR?
Pfizer, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD’deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.
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OXFORD ÜNİVERSİTESİNDEN AÇIKLAMA
Oxford Üniversitesi ile Astra Zeneca'nın geliştirdiği aşının başındaki Profesör Andrew Pollar'dan da kritik açıklamalar geldi.İngiliz The Sun gazetesine konuşan Andrew Pollard, Noel'e kadar milyonlarca koronavirüs aşısının hazır olmasını beklediklerini duyurdu. Ekibi tarafından çıkarılan iş için ise "rekor hızla" gerçekleştirilen bir "mucize" tanımını kullandı.
Oxford Aşı Grubu Direktörü Prof. Pollard, "Bu yılın sonuna kadar etkililiğini gösterebileceğimiz konusunda iyimserim. Tüm yıl boyunca usanmadan çalıştık, çalışıyoruz ve önümüzdeki aylarda sonucu görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.
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Oxford'da küçük bir akademik ekip olduklarını vurgulayan Pollard, "Rekor hızda geniş çaplı denemeler gerçekleştirebilmemiz bir mucize. Ortağımız AZ, aşıyı kar amacı gütmeden dağıtacak" ifadelerini kullandı.
Oxford Üniversitesi ile Astra Zeneca'nın geliştirdiği aşının fiyatının doz başına 2.23 sterlin olacağı tahmin ediliyor.