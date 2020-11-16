Son Dakika Haber... Koronavirüs (coronavirüs) aşısı Türkiye'ye geldi mi, fiyatı ne kadar olacak? İşte korona virüs aşısında son durum

1960'lı yıllarda Türkiye'den Almanya'ya gelen misafir işçiler ülkenin refahına katkı sağlarken, gurbetçilerin bilim insanı çocukları da insanlığa umut olan bu başarıyla Almanya'daki Türk göçmenlerin hem Almanya'ya hem de dünyaya ne kadar faydalı olabileceğini göstermiş oldu.



Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin bulduğu aşı dünya gündemine oturdu. Prof. Dr. Uğur Şahin, “2021’in ilk 3 ayı içinde Türkiye’ye aşı getirme imkânı olur. Sağlık Bakanlığı kaç doza ihtiyaç olduğunu ve zamanını bildirirse Türkiye için de yeterince aşı ayırmayı istiyoruz” dedi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de Hürriyet’e, Türkiye’nin 3. faz çalışmalarında yer aldığı için öncelikli ülkelerden olduğunu vurguladı.