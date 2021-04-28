Karneler ne zaman verilecek? Karneler dağıtılacak mı? Milli Eğitim Bakanı canlı yayında yanıtladı
Karnelerin verileceği tarih ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklama geldi. Tam kapanma dönemi ile başlayan online eğitim sürerken, mayıs ayının yaklaşması ile beraber gözler karnelere çevrildi. Konu ile ilgili canlı yayında açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği, karneler ne zaman verilecek? sorusuna yönelik temmuz ayını işaret gösterdi. Diğer yandan Bakan Selçuk, liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacağını açıkladı. İşte, karne tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Karnelerin ne zaman verileceği Bakan Selçuk'un açıklamaları ile netleşti. Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği konu ile ilgili bilgiler veren Bakan Selçuk, "Karneler 2 Temmuz'da verilecek." dedi. Karnelerin yüz yüze verilip verilmeyeceği ise henüz netleşmedi. Tam kapanma sürecine de değinen Bakan Selçuk, öğretmenlerin okula gitme zorunluluğu olmayacağını duyurdu. Daha önce yapılan açıklamalarda da ara tatil olmayacağı bildirilmişti.
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KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de kritik açıklamalarda bulundu. Karneler ile ilgili Bakan Selçuk şu açıklamaları yaptı;
Her bir çocuğumuz için tamamlayıcı kitaplarımız var. Çalışmalar yazın da devam edecek. Biz 2 Temmuz'a kadar dedik. Ama dileyen veliler çocukların yaz okulları matematik kamplarıyla desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler. Karneler 2 Temmuz'da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek.
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Tam kapanma sürecinde hiçbir öğretmenimiz okula gitmeyecek. Öğretmenlerin okula gitme zorunluluğu olmayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı olarak akademik açıkları hızlıca kapatabiliriz. Ama sosyal duygular, problemlerin iyileştirilmesi, bunlar uzun soluklu konular. Çocuk sosyal açıdan problem yaşarsa derslerinde de yaşar. Önce o kısım çok önemli. Lise öğrencileri üzerinde yaptığımız araştırmada uyumakta sorun yaşayan, beslenmede sorun yaşayanlar olabiliyor. Psikolojik danışmanlarımız ve rehber öğretmenlerimiz var.
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BAKAN SELÇUK YAZ TATİLİ AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.
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Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Eksiği olan öğrenciyi belirlediklerini ve öğretmenlerin o çocuklara özel ders verdiğini, bunun bir tamamlama çalışması olduğunu ifade eden Selçuk, yazın kritik gruplara özel kamplar düzenleneceğini aktardı.