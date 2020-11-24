Son dakika Haber: Kabine toplantısı ne zaman? Koronavirüs tedbirleri için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında!
Kabine toplantısının tarihi, hafta başında gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde geçtiğimiz hafta koronavirüs tedbirlerine yönelik yeni kararlar alındı. Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerinin de istişare edildiği toplantıda korona virüsünde son durum ve vaka sayısını azaltmaya yönelik koronavirüs önlemleri değerlendiriliyor. Gözler şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu haftaki açıklamalarında. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar.
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşiyor. Geçtiğimiz hafta önemli kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonları saat 10.00-20.00 haricinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını bildirdi. Kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili son durum ile yeni tedbirler alınıp alınmayacağının gündeme gelmesi bekleniyor. Ancak bu haftaki toplantının tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İşte, ayrıntılar.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.
Bu haftaki Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Toplantıyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen geçen haftaki Kabine toplantısında önemli kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları açıkladı;
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- Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
- Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.
- Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edecek.
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- AVM’ler, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.
- Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yılsonuna kadar kapalı kalacak.
- Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.
- Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.
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- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.
- Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek. İl Hıfzıssıhha kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek.
- Kamu ve özel işyerlerindeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesi uygulamasına hassasiyet gösterilecek.