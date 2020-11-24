Son dakika Haber: Kabine toplantısı ne zaman? Koronavirüs tedbirleri için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında!

- Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.



- Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.



- Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edecek.