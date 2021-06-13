Son dakika haber... İstanbul'da sağanak yağış: Yarın (14 Haziran) hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı!

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ÇANAKKALE 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KIRKLARELİ 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece ve yarın (Pazartesi) saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.