Son Dakika Haber: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağı saat kısıtlamasını açıkladı!
Son Dakika Haber... Sokağa çıkma yasağını olup olmayacağı araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bilim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Bilim Kurulu'nda tedbirler sonrasında salgında istenilen düzeyde azalma görülmezse hafta sonu sokağa çıkma yönünde bir kısıtlama kararının alınması tavsiye edildi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının belli saatlerde uygulanacağını ifade etti. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar.
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Artan vaka sayılarının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar için belirli saatlerde geçerli olmak üzere kısıtlamalar getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hafta sonları saat 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak." dedi. İşte detaylar.
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 19.30'da sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası koronavirüste yeni önlemleri açıkladı. Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ile ilgili şunları söyledi;
Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ve 20 arası dışında sokak kısıtlaması uygulanacak.
65 yaş üstü için uygulanan sokak kısıtlaması 20 yaş altına da teşbih edilecek.
Restoran, berber gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10 ve 20:00 arasında olacak.
Restoran ve kafelerde paket sistemine geçilecek.
Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmayacak devam edilecek.
Şehirlerdeki sigara içme yasağı sürecek.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklaması şöyle;
"Dünya 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı.
Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.
Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere, tüm Türkiye’de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Bir çok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk.
Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık.
Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.
Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."
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DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Daha önce Sağlık Bakanı Koca daha önce Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir." dedi. Koca "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Bakan Koca, ‘Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz.’ demişti.
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81 İLDE 65 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı.
Daha önce illere gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre il hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi gerektiği kaydedilen genelgede, bu konuda alınacak yeni tedbirlere yer verildi.
Bu doğrultuda valilerce, Kovid-19 salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.
Son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınan/alınacak kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilerek, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda ise kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.