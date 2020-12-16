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Hürriyet
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Ekonomi
BBC Türkçe
Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 17:14 | 

Son dakika haberi: Bill Gates'ten koronavirüs salgını ile ilgili korkutan senaryo! Nisan ayına kadar 200 bin kişi daha ölebilir...

Son dakika haberi... Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, ABD'nin koronavirüs salgınında çok zorlu bir aşamayla karşı karşıya olduğunu belirterek önümüzdeki dört-altı ayın en ölümcül dönem olabileceği uyarısında bulundu. Aşı geliştirme ve hastalıkla mücadele çalışmalarına şimdiye kadar 1,75 milyar dolar yardımda bulunan Gates, aşıyla ilgili de konuştu. CNN'e konuşan Gates, "Zamanı geldiğinde aşıyı görünür bir şekilde yaptıracağım. Çünkü hastalığı başkalarına geçirmemek herkesin yararına" açıklamasında bulundu.

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Son dakika haberi... CNN'e konuşan Gates, "Üzülerek söylüyorum ki, gelecek dört ila altı ay pandeminin en kötü dönemi olabilir" dedi.

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Gates, " IHME (Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü) tahminleri 1 Nisan 2021'e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

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2015 yılında böyle bir salgın olasılığından bahsettiğini hatırlatan Gates, şöyle devam etti:

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ABD'nin salgını daha iyi yönetebileceğini düşünüyordum. 2015'te tahminlerimi yaparken ölü sayısının daha yüksek olacağından söz etmiştim.

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Virüs şimdikinden daha ölümcül olabilir. En kötüsü gerçekleşmedi. Ama salgının ABD ve dünyaya ekonomik etkisi beş yıl önceki tahminlerimi aştı.

6ABD bencil davranmamalı
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'ABD bencil davranmamalı'

ABD Başkanı Donald Trump'ın aşı dağıtımında önceliğin Amerikalılara verilmesine ilişkin kararnamesiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken de şunları söyledi:

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"ABD tüm insanlığa yardım etmeli. Dünya ekonomisinin dönmesini istiyoruz. Ölümleri asgariye indirmek istiyoruz.

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Temel teknoloji bir Alman şirketine ait. Bu nedenle uluslararası paylaşımı ve iş birliğini engellemek bir hataydı.

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Bill Gates, "Tüm aşıların kapasitesini artırmalıyız. Önümüzdeki aylarda onay alacak, üretiminin artırılması daha kolay olan birkaç aşı daha olacak.

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ABD diğer ülkelerin çalışmalarından yararlandı. Bu nedenle tamamen bencil olmamalıyız" diye konuştu.

11Ben de aşı yaptıracağım
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'Ben de aşı yaptıracağım'

ABD'nin eski başkanları Bill Clinton, George Bush ve Barack Obama gibi aşıyı gönüllü olarak halkın önünde yaptırabileceğini söyleyen Gates, bunun kamuoyunun aşıya güvenini artıracağını belirtti.

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"Ben de aynısını yapacağım. Sıram geldiğinde yan çizmeyeceğim. Zamanı geldiğinde aşıyı görünür bir şekilde yaptıracağım. Çünkü hastalığı başkalarına geçirmemek herkesin yararına."

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Forbes'a göre Bill Gates'in eş başkanlarından biri olduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı, aşı geliştirme ve hastalıkla mücadele çalışmalarına şimdiye kadar 1,75 milyar dolar yardımda bulundu.

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Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD, vaka sayısı ve Covid-19'dan ölümlerde dünya genelinde birinci sırada.

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Bugün itibarıyla ülkede vaka sayısı 16 milyon 737 bin. Açıklanan ölü sayısı da 306 binin üzerinde.

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