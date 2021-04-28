Son dakika haber.. Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan varyant açıklaması: Ülkemizde 5 kişide görüldü
Son dakika haberi... Sağlık BakanıFahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Koca, yaptığı açıklamada, "(Kovid-19) Aşı programıyla toplumsal bağışıklığı elde etmeden eski günlerimize dönmek kolay olmayacak." ifadesini kullandı. Hindistan varyantı hakkında da değerlendirme yapan Koca, "İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip ediliyor." dedi. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı açıklamaları
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Sputnik aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindiğini belirterek, "Türkiye Sputnik aşısı için 50 milyon dozluk anlaşmayı imzaladı" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
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* Tüm dünyayla birlikte salgın boyunca ağır bedeller ödedik. İş yapma usullerinden sevdiklerimize temas etme halimize kadar her alanda yeni bir düzene geçiş sancısı yaşadık. Sevdiklerimiz kaybettik. Sevdiklerimiz korumak için onları görmemeyi göze aldık. Bu yıpratıcı süreç beklenenden uzun sürdü. Vaka sayılarının ve kayıpların artmaması için bir kez daha kısıtlamaları sıkılaştırdık.
* Umarım ödediğimiz bu bedel bu salgından tamamen kurtulmamıza fayda sağlar. Kısıtlamaların işe yaraması da tamamen hayatımızdan çıkması da onlara ne kadar uyacağımızla ilgili.
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SPUTNİK VE BIONTECH AŞILARI İÇİN NET TARİH
* Ülkemizde 2 aşı kullanıma girdi. 3. olarak ise Sputnik aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye Sputnik aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayısta gerçekleşecektir. Aşının ülkemizde üretimi için teknoloji transferi de yapılacaktır.
* Haziran ayıyla birlikte BioNTech aşısının teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugünkü toplantıda Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki doz arasında uygulanma süresinin 6-8 hafta olarak karar verilmiştir.
* Diğer aşı üreticileriyle de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmeler devam etmektedir.
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5 KİŞİDE HİNDİSTAN VARYANTI GÖRÜLDÜ
* Mutasyonlar, RNA virüsleri için beklenen bir durumdu. Virüsle mücadeleyi güç hale getiren de budur.
* Bugün dünya genelinde karşılaşılan onlarca mutasyon varyant türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları baskın hale gelerek hızla yayılmaktadır.
* Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantıdır. Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştür. İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez gözlendi, vakalar izolasyonda ve takip altında.
* Sözün gücünün azaldığının farkındayım ama sizin gücünüzden hiç endişem yok. Çok direndiniz, mücadele ettiniz ve yoruldunuz. Sizlerden ricam, bir seferberlik haliyle mücadeleye katılmanızdır. Bu mücadelenin galibi bizler olacağız. Ramazan Bayramı'nı huzurla karşılamak için birlikte mücadele edelim.
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YERLİ AŞIDA SON DURUM
* Yerli gücümüz, yerli aşılarımız sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Yerli inaktif aşımız faz-2 denemelerini tamamladı. Önümüzdeki birkaç gün içinde faz-3 denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. Bu, yaygın kullanım öncesi son aşamadır.
* İkinci inaktif aşımız ise faz-1 aşamasına başlamış ve ilk gönüllülerin aşılanmasını tamamlamıştır.
* Faz-1 çalışması devam eden bir diğer aşı adayımız olan virüs benzeri parçacık aşısı ise ilk gönüllülerinin tamamını aşılamış durumdadır.
* Mayıs ayı sonunda faz-2 çalışmasına geçilmesi hedeflenmektedir. İntranazal uygulanacak aşı çalışması için ise gerekli çalışmalar sonrası faz-1 çalışmasına başlanacaktır.
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VAKA SAYISI 43 BİN 301
60 binleri geçen vaka sayılarında düşüş sürüyor. Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 COVID-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 703 oldu.Son 24 saatte 45 bin 592 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.
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Test sayısı 46 milyon 435 bin 343'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582, vefat sayısı 39 bin 57, ağır hasta sayısı 3 bin 549 oldu.