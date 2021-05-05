Son dakika haber... Bilim Kurulu toplantısı başladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Milyonlar bekliyor...
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yapacak. Tam kapanma sonuçları ve aşı tedariği ile ilgili konuların görüşülmesinin beklendiği Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması ön görülüyor. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yeni sözleşmelerimiz ve aşı tedariki konusundaki iyileşmelerle mevcut kapasitemizi harekete geçirip daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz. " demişti. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? İşte, kritik toplantıdan öne çıkan konular.
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Bilim Kurulu toplantısının tarihi milyonlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs salgınında son durum, aşılama takvimi ve tam kapanma döneminin sonuçları Bilim Kurulu üyeleri ve Bakan Koca tarafından değerlendirilecek. Bilim Kurulu'nda 17 Mayıs sonrası için tavsiye kararları Kabine Toplantısı sonuçlarına yön verecek. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca, toplantının ardından saat 18:00’de açıklama yapacak.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de açıklama yapacak.
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BAKAN KOCA'NIN SON YAPTIĞI AÇIKLAMA
Geçen hafta gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunmuştu. Koca şunları söylemişti;
Tüm dünyayla birlikte salgın boyunca ağır bedeller ödedik. İş yapma usullerinden sevdiklerimize temas etme halimize kadar her alanda yeni bir düzene geçiş sancısı yaşadık. Sevdiklerimiz kaybettik. Sevdiklerimiz korumak için onları görmemeyi göze aldık. Bu yıpratıcı süreç beklenenden uzun sürdü. Vaka sayılarının ve kayıpların artmaması için bir kez daha kısıtlamaları sıkılaştırdık.
Umarım ödediğimiz bu bedel bu salgından tamamen kurtulmamıza fayda sağlar. Kısıtlamaların işe yaraması da tamamen hayatımızdan çıkması da onlara ne kadar uyacağımızla ilgili.
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Ülkemizde 2 aşı kullanıma girdi. 3. olarak ise Sputnik aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye Sputnik aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayısta gerçekleşecektir. Aşının ülkemizde üretimi için teknoloji transferi de yapılacaktır.
Haziran ayıyla birlikte BioNTech aşısının teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugünkü toplantıda Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki doz arasında uygulanma süresinin 6-8 hafta olarak karar verilmiştir.Diğer aşı üreticileriyle de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmeler devam etmektedir.
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5 KİŞİDE HİNDİSTAN VARYANTI GÖRÜLDÜ
* Mutasyonlar, RNA virüsleri için beklenen bir durumdu. Virüsle mücadeleyi güç hale getiren de budur.
* Bugün dünya genelinde karşılaşılan onlarca mutasyon varyant türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları baskın hale gelerek hızla yayılmaktadır.
* Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantıdır. Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştür. İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez gözlendi, vakalar izolasyonda ve takip altında.
* Sözün gücünün azaldığının farkındayım ama sizin gücünüzden hiç endişem yok. Çok direndiniz, mücadele ettiniz ve yoruldunuz. Sizlerden ricam, bir seferberlik haliyle mücadeleye katılmanızdır. Bu mücadelenin galibi bizler olacağız. Ramazan Bayramı'nı huzurla karşılamak için birlikte mücadele edelim.