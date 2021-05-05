Son dakika haber... Bilim Kurulu toplantısı başladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Milyonlar bekliyor...

BAKAN KOCA'NIN SON YAPTIĞI AÇIKLAMA Geçen hafta gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunmuştu. Koca şunları söylemişti;



Tüm dünyayla birlikte salgın boyunca ağır bedeller ödedik. İş yapma usullerinden sevdiklerimize temas etme halimize kadar her alanda yeni bir düzene geçiş sancısı yaşadık. Sevdiklerimiz kaybettik. Sevdiklerimiz korumak için onları görmemeyi göze aldık. Bu yıpratıcı süreç beklenenden uzun sürdü. Vaka sayılarının ve kayıpların artmaması için bir kez daha kısıtlamaları sıkılaştırdık.



Umarım ödediğimiz bu bedel bu salgından tamamen kurtulmamıza fayda sağlar. Kısıtlamaların işe yaraması da tamamen hayatımızdan çıkması da onlara ne kadar uyacağımızla ilgili.