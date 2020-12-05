Son dakika haber: Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? İşte 1. asgari ücret toplantısından yapılan ilk açıklamalar

DESTEK DEVAM ETSİN Komisyonda TİSK heyetine başkanlık TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da, sözlerine işçi konfederasyonlarına koronavirüs sürecinde gösterdikleri işbirliği ve dayanışma için teşekkür ederek başladı. Yeni asgari ücret belirlenirken hizmet sektörünün durumunun dikkate alınmasını isteyen Koç, “Son 5 yıldır uygulanan asgari ücret desteğinin bu yıl da devam etmesi hiç olmadığı kadar önemli. Bu desteğin 2021 yılında da tüm işletmeleri eşit şekilde kapsayarak ve artarak devam etmesini, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2021 yılı için alınmamasını, SGK işveren desteğinin yüzde 5’ten 6’ya yükseltilmesini ve toplu iş sözleşmeli işyerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını istiyoruz. Ayrıca rekabet içerisinde olduğumuz çoğu ülke ve OECD ortalamasından oldukça yüksek olan ücret üzerindeki vergi ve prim yüklerinin bu seviyelere çekilmesini istirham ediyoruz” diye konuştu.