Ekonomi Haber Giriş: 06 Aralık 2020 - 00:17 | 06 Aralık 2020 - 00:17

Son dakika haber: Aralık ayı KYK bursları ne zaman yatacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldi!

Son dakika haberi... KYK aralık ayı burs ödemeleri ile ilgili son dakika açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada yükseköğrenim KYK burs ödemelerinin başladığını belirtti. T.C kimlik numarasının son hanesine göre yatırılacak olan KYK aralık ayı bursları Ziraat Bankası üzerinden çekilecek. Peki, Aralık ayı KYK bursları ne zaman yatacak? İşte, KYK TC kimlik numarası burs ve kredi ödeme tarihleri.