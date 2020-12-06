Son dakika haber: Aralık ayı KYK bursları ne zaman yatacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldi!
Son dakika haberi... KYK aralık ayı burs ödemeleri ile ilgili son dakika açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada yükseköğrenim KYK burs ödemelerinin başladığını belirtti. T.C kimlik numarasının son hanesine göre yatırılacak olan KYK aralık ayı bursları Ziraat Bankası üzerinden çekilecek. Peki, Aralık ayı KYK bursları ne zaman yatacak? İşte, KYK TC kimlik numarası burs ve kredi ödeme tarihleri.
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KYK burs ve kredi ödemelerinde beklenen açıklama geldi. Binlerce öğrenci merakla ödeme tarihini beklerken Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada ödemelerin yapıldığını duyurdu. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...
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KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
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Kasapoğlu, 6-10 Aralık tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti.
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.
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KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
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Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,