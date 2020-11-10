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Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 22:59 | 

Son Dakika Haber: 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı (kısıtlaması) hangi illerde var? İstanbul ve Ankara'da 65 yaş üstü kısıtlama kararı

Son Dakika Haberleri... 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yer almaya devam ederken valiliklerden peş peşe açıklama geldi. Bazı illerde artan vaka sayısının ardından 65 yaş üstü vatandaş için önlemler alındı. Ankara Valiliği korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri kaydedildi. İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamada da 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı.. Diğer yandan Bursa, Eskişehir, Gaziantep gibi bazı illerde de bu yaş grubu için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Peki, hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? İşte, detaylar.

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65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı son dakika açıklamalar ile gündeme geldi. Bazı illerde getirilen kısıtlama kararı sonrası İstanbul ve Ankara Valiliği 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındığını duyurdu. İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 65 yaş üstüyle ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada" 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir." denildi. İşte, detayları.

2İstanbul Valiliğinden flaş 65 yaş üstü kararı
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İstanbul Valiliği'nden flaş 65 yaş üstü kararı

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilere 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

3Ankaradan son dakika karar
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Ankara'dan son dakika karar

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 10.11.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

Covid­19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu kapsamda;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.06.2020 tarihli ve 46 no’lu kararının 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti, salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına,

10:00-16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan,

a. Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri v.b. olmak üzere kamu görevlileri,

b. İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, Oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının, muaf tutulmasına,

Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi.

4Eskişehirde 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde kısıtlama getirildi
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Eskişehir'de 65 yaş ve üstü için belirli saatlerde kısıtlama getirildi

Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.

6Gaziantepte 65 yaş üstüne belirli saatlerde kısıtlama getirildi
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Gaziantep'te 65 yaş üstüne belirli saatlerde kısıtlama getirildi

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek "Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir.

Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.

7Bursada 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
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Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Bursa'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Bursa Valilğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

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Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada,

"İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği belirtilen açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılacağı ifade edildi.

9ERZİNCAN
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ERZİNCAN

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

10ANKARA
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ANKARA

Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı.

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