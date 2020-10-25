Son dakika haber: 6. 7. 10 ve 11. sınıflarda okullar ne zaman açılacak? İşte 2 Kasım'da açılacak sınıflarda ders saati ve günleri

6. 7. 10 ve 11. SINIFLARDA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cuma günü Bursa'da koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Okulların durumuyla ilgili değerlendirme yapan Bakan Koca, şunları ifade etti;



Okullarla ilgili şu anda ciddi bir salgına sebep olacak durum yok. Okula gitmeyen çocukların yaş grubuyla okula devam eden çocukların yaş grubunu kıyasladığımızda okula giden yaş grubunun gitmeyenlerin yaş grubuna göre %3-4 oranında düşük olduğunu görüyoruz.



Önümüzdeki haftalar benzer şekilde devam edecek mi bilmiyoruz. Ayın 2'sinden itibaren 5. ve 9. sınıflar da başlamış olacak.



Belirgin bir artış olduğunu görmezsek diğer sınıflara da kademeli olarak geçilebilir.Ama son 2 haftadaki artışı görüyoruz, bazı illerde daha belirgin olmak üzere. Bu 2-3 hafta içerisinde elde edeceğimiz sonuçlarla bir değerlendirme yapmış oluruz.Şu an için ciddi bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.