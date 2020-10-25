Son dakika haber: 6. 7. 10 ve 11. sınıflarda okullar ne zaman açılacak? İşte 2 Kasım'da açılacak sınıflarda ders saati ve günleri
Okullar ne zaman açılacak? 6. 7. 10 ve 11. sınıflarda okulların açılacağı tarih Milli eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitimde üçüncü aşamaya geçmesinin ardından gündeme geldi. Hafta başında Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. ve 9. sınıfların 2 Kasım tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçeceklerini bildirdi. MEB'ten gelen açıklamaya göre 5'inci sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati, 9'uncu sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati uygulanacak. İşte, 2 Kasım'da okula başlayacak sınıflar ve konuyla ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Okulların açılış tarihi son dakika açıklamalar ile veli ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. İlk olarak ilkokul 1 ve okul öncesi sınıfların başladığı yüz yüze eğitimde, üçüncü aşama için bakanlık işaret verdi. MEB'ten gelen açıklamada, 2 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başlayacak 3'üncü aşamada 5. ve 9 . sınıfların ders saatleri belli oldu. Buna göre, lise 9'uncu sınıflarda haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılacak. Her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olacak. Diğer yandan diğer sınıfların durumuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Belirgin bir artış olduğunu görmezsek diğer sınıflara da kademeli olarak geçilebilir." dedi.
2
Abone Ol
5. VE 9. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. sınıflarda ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitimin 2 Kasım'da başlayacağını açıkladı.
,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Selçuk şunları ifade etti;Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3. aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz.
2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz...
3
Abone Ol
6. 7. 10 ve 11. SINIFLARDA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cuma günü Bursa'da koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Okulların durumuyla ilgili değerlendirme yapan Bakan Koca, şunları ifade etti;
Okullarla ilgili şu anda ciddi bir salgına sebep olacak durum yok. Okula gitmeyen çocukların yaş grubuyla okula devam eden çocukların yaş grubunu kıyasladığımızda okula giden yaş grubunun gitmeyenlerin yaş grubuna göre %3-4 oranında düşük olduğunu görüyoruz.
Önümüzdeki haftalar benzer şekilde devam edecek mi bilmiyoruz. Ayın 2'sinden itibaren 5. ve 9. sınıflar da başlamış olacak.
Belirgin bir artış olduğunu görmezsek diğer sınıflara da kademeli olarak geçilebilir.Ama son 2 haftadaki artışı görüyoruz, bazı illerde daha belirgin olmak üzere. Bu 2-3 hafta içerisinde elde edeceğimiz sonuçlarla bir değerlendirme yapmış oluruz.Şu an için ciddi bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.
4
Abone Ol
DERS SAATLERİ VE GÜNLERİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Kasım Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak 5 ve 9'uncu sınıflarla ilgili detayları paylaştı. Buna göre 5'inci sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati, 9'uncu sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati uygulanacak.
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişlerin devam ettiği belirtilerek, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1'inci sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitimin başladığı hatırlatıldı.
5
Abone Ol
HAFTADA 2 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM
Açıklamada, 2 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başlayacak 3'üncü aşama uygulama programına ilişkin detayların, 81 ile gönderilen yazıyla paylaşıldığı belirtildi. Buna göre, resmi ve özel ortaokul 5'inci sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati uygulanacak. Lise 9'uncu sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılacak. Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak. Her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.
6
Abone Ol
YÜZ YÜZE EĞİTİMDE HANGİ DERSLER OLACAK?
Ortaokul 5'inci sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, İmam Hatip Ortaokul 5'inci sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. 9'uncu sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından dolayı, okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.
Ayrıca yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek. Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak, tüm konu ve kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacaklar.