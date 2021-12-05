SON DAKİKA HABER: 5 Aralık Türkiye Koronavirüs tablosu son durum: İl il koronavirüs vaka haritası belli oldu! Bugünkü coronavirüs vaka sayısı ne kadar?
5 Aralık Türkiye Koronavirüs tablosunda son durum Sağlık Bakanlığı tarafından güncelleniyor. Corona virüs vaka sayısı, ölüm sayısı ve test sayısı, Koronavirüs Türkiye günlük tablosu ile bu akşam Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Güncel vaka sayılarının yer aldığı tabloda vefat sayısı 185 olurken, 19.357 kişinin testi pozitif çıktı. Vaka sayılarının 20 binin altına düştüğüne dikkat çeken Sağlık Bakanı Koca, aşıların yapılması gerektiğini vurguladı. Peki, bugünkü corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, 5 Aralık Türkiye günlük vaka sayısı tablosunda son durum bilgisi...
Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 19.357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,61 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,82 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 910 bin 438 'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tadbirden taviz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tadbirden taviz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS 5 ARALIK TABLOSUNDA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 5 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 357 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 185 oldu. Bir günde toplam 350 bin 937 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 278 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. 2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz” dedi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz” dedi.
4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kapalı mekan uyarısında bulunarak, "Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız" ifadelerini kullandı.
3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU BELLİ OLDU
Sağlık Bakanlığı 3 Aralık koronavirüs Türkiye tablosunu yayınladı. 3 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 21 bin 495 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 187 oldu. Bir günde toplam 355 bin 226 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 193 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 81,53 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,78 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 788 bin 673'e yükseldi.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur” dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 81,53 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,78 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 788 bin 673'e yükseldi.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur” dedi.
2 ARALIK VAKA SAYISI TABLOSU BELLİ OLDU
2 Aralık koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. 2 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 21 bin 747 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192 oldu. Bir günde toplam 354 bin 385 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 284 olarak kaydedildi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız” dedi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız” dedi.
1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 196 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 556 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 1 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 22 bin 556 tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 oldu. Bir günde toplam 355 bin 252 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 113 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,37 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,69 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 516 bin 813’e yükseldi.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 56,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 1 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 22 bin 556 tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 oldu. Bir günde toplam 355 bin 252 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 113 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,37 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,69 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 516 bin 813’e yükseldi.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 56,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.
KORONAVRÜS 30 KASIM TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 30 Kasım koronavirüs Türkiye tablosunu yayınladı. Türkiye'de son 24 saatte 25.216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,54, 2’nci doz ortalaması yüzde 81,12 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 201 bin 40, 2’nci dozda 50 milyon 354 bin 168 ve 3’üncü dozda 12 milyon 121 bin 344 olmak üzere toplam 120 milyon 114 bin 498 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.
CİDDİ DEĞİŞKENLİKLER GÖRÜLMÜYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın." dedi.
’TÜRKİYE’DE NU VARYANTINA RASTLANILMAMIŞTIR’
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." dedi.