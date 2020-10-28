Son dakika haber: 28 Ekim Koronavirüs (coronavirüs) Türkiye tablosu - İstanbul ilçe ilçe ve il il günlük korona virüs vaka sayısı haritası

Türkiye günlük koronavirüs haritası Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2198 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük tabloyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti;



Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım.