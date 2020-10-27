Son dakika haber: 27 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu... İl il Koronavirüs (corona virus) günlük vaka ve hasta sayısı - İstanbul risk haritası
Koronavirüs Türkiye günlük tablosu vaka sayısı Sağlık Bakanlığı'nın raporları ile koronavirüs (covid 19) verilerine yansıdı. Tüm dünyada artış gösteren vakaların ardından ülkemizde de özellikle bazı bölgelerimizde korona virüs vakaları hızla yükselmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirilmelerle İstanbul'daki duruma çekerken, ülke genelinin yüzde 40'ının İstanbul'daki vakalardan olduğunu açıkladı. İstanbul şuan için en yüksek günlük vaka sayısı ile seyreden illerimiz arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son 24 saat verilerine göre, yeni hasta sayısı 2 bin 209, vefat sayısı ise 76 olarak kaydedildi. Bakan Koca Türkiye koronavirüs tablosuyla ilgili yaptığı açıklamada, ağır hasta sayısının yükseldiğine dikkat çekti. Peki 27 Ekim Türkiye Koronavirüs risk haritasında son durum nedir? İşte, bölge bölge günlük korona virüs vaka sayıları ve illerimizdeki risk durumu
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Tüm dünyada artış gösteren vakaların ardından ülkemizde de özellikle bazı bölgelerimizde koronavirüs vakaları hızla yükselmeye devam ediyor. Virüsle mücadele devam ederken Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 127.651 test yapıldı, 2.209 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ağır hasta sayısının arttığını bildirerek, tedbir uyarısını yeniledi.
Covid. 19 internet sitesi üzerinden açıklanan son verilere göre İstanbul şuan için en yüksek günlük vaka sayısı ile seyreden illerimiz arasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirilmelerle İstanbul'daki duruma çekerken, Ülke genelinin yüzde 40'ının İstanbul'daki vakalardan olduğunu açıkladı. İşte bölge bölge günlük koronavirüs vaka sayıları ve illerimizdeki risk durumu.
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Sağlık Bakanı Koca, 27 Ekim tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 127 bin 651 olurken, hasta sayısı 2 bin 209 olarak açıklandı. Bugün koronavirüsten 76 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 511 hasta ise iyileşti. Bakan Koca günlük koronavirüs tablosuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları ifade etti;
Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827’ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım.
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Türkiye'de koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı'nın covid.19 internet sitesi üzerinden yayımlandı. Son verilere göre, Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalışBatı Marmara Bölgesinde gerçekleşti. Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış İstanbulBölgesinde oldu.
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Türkiye günlük koronavirüs haritası Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2198 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük tabloyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti;
Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım.
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 91 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 69 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1573 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 313 bin 93'e yükseldi.
Toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673'e ulaştı. Hasta sayısı 359 bin 784, vefat sayısı 9 bin 727, ağır hasta sayısı 1699, aktif hasta sayısı 36 bin 964 oldu.
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Haftalık verilere göre, hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.
Bir önceki güne göre yeni COVID-19 hasta sayısında, hastaneye yatırılan yeni hastasayısında ve entübe edilen yeni hasta sayısında azalma (sırasıyla -%3,6 -%2,1 ve -%13,8), hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında ise artış (%2,1) görülmüştür.
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Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Batı Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%14,0). En fazla artış ise Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 3 hastadır.
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25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 33,4, erkeklerde ise 32,7’dir.
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Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış İstanbul Bölgesindedir (-%26,1). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Ortadoğu Anadolu Bölgesindedir (%63,2).
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün 113 bin 427 test sonucunda 2 bin 91 yeni hastanın tespit edildiğine işaret ederek, "Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.
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İBB Başkanı İmamoğlu’nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'dan İmamoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na telefonla arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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Bakan Koca 112 Acil Komuta Merkezi çalışanlarına seslendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında, Bakırköy'deki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti.
Bakan Koca, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 40'a yakınının İstanbul'da olduğunu anımsatarak, 112 çalışanlarına, "Bu dönemde iş yükünüzün daha da arttığını tespit ettik. Bu çerçevede gösterdiğiniz fedakarlık ve özverinin, bütün toplum olarak bu gayretinizin farkındayız." diye seslendi.
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Ankara'da 750 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
Çankaya ilçesindeki eğlence mekanlarına ve umuma açık yerlere yönelik asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerden 750 polisin katılımıyla Çankaya'da asayiş uygulaması yapıldı.
Kurulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçları değerlendiren ekipler, eğlence mekanlarını da denetledi.