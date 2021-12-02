SON DAKİKA HABER: 2 Aralık Türkiye Koronavirüs tablosu son durum: İl il koronavirüs vaka haritası belli oldu! Bugünkü coronavirüs vaka sayısı ne kadar?

2 ARALIK VAKA SAYISI TABLOSU BELLİ OLDU

2 Aralık koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. 2 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 21 bin 747 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192 oldu. Bir günde toplam 354 bin 385 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 284 olarak kaydedildi.



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız” dedi.