Son dakika haber: 1 Mayıs koronavirüs (korona virüs) tablosunda son durum! Sağlık Bakanlığı corona virüs vaka sayısı, hasta ve vefat oranları

Koronavirüs vaka sayısı ve illerin durumu ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya’da İl Değerlendirme Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "(Sputnik-V aşısı) 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. En kısa sürede bu aşı da ülkede kullanımıma başlayacak." dedi.



Antalya, Burdur ve Isparta'daki son duruma değinen Koca, "Antalya'da son 1 haftada vaka sayısı %35 oranında azaldı. Burdur'da vaka sayısında %25 oranında azalma sağlandı. Isparta'da 311 filyasyon ekibimiz var. Vaka sayısı son 1 haftada %35 oranında azaldı." dedi.



Öte yandan günlük koronavirüs tablosunda ise Türkiye'nin vaka sayısı belli oldu. Son açıklanan tabloya göre, ağır hasta 3 bin 534 olurken, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı. 394 kişi ise hayatını kaybetti.