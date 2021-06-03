Son dakika: Güzellik salonunda dehşeti yaşadı... Göz kapağını koparttı

ABD'nin Georgia eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Kirpik bakımı yaptırılmak için bir güzellik merkezine giden Kelsey Salmon burada mekanın sahibine ait köpeğin saldırısına uğradı.23 yaşındaki kadın yaşadıklarını anlattığı bir video kaydetti ve bunu TikTok hesabından yayınladı.Küçük köpeğin üzerine atladığını belirten genç kadın 'Güzellik salonunda bir chihuahua vardı ve kirpiklerimi yaptırdıktan hemen sonra kucağıma zıpladı ve bir anda yüzümü ısırdı' dedi.Genç kadın yaşanan olay nedeni ile gözkapağının koptuğunu belirtti. Sosyal medyada adeta günün konusu olan görüntüler kısa sürede viral oldu.Hemen acil servise alınan Kelsey 15 saati hastanede geçirdiğinin altını çizdi. Kelsey'in estetik operasyonu ise yaklaşık 2 saat sürdü.Genç kadının çektiği TikTok videosu kısa sürede yaklaşık 2 milyon kişi tarafından izlendi.Doktorlar Kelsey'in gözünün eski halini alacağını ancak bunun uzun bir süre alabileceğini belirtti.Kelsey ise operasyonun başarılı geçtiğini ve bir süre metal bir göz bandı takarak hayatına devam edeceğini duyurdu.Kelsey sosyal medyadan pek çok mesaj alırken çoğu kişi güzellik salonuna dava açıp açmayacağını merak etti.Ancak genç kadın bu konu hakkında henüz bir yorum yapmadı.