Son dakika: Grip ve koronavirüs belirtileri arasındaki farklar neler? Koronavirüs ilk belirtileri neler? İşte gün gün korona virüs belirtileri
Koronavirüs belirtileri Türkiye ve dünyada devam eden pandemi sürecinde takip ediliyor. Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgında vaka sayısının artması ve koronavirüs belirtileriyle benzerlik gösteren grip sezonunun açılmasıyla, covid 19 belirtileriyle ilgili uzmanlar açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) araştırmalarına göre corona virüs belirtileri arasında kanıtlanmış araştırmalara göre yüksek ateş ve öksürük yer alıyor. Üst solunum yolu rahatsızlığı ile kendisini belli eden koronavirüs semptomlarına yenilerini ekleyen Sağlık Bakanlığı, kas ağrısı ve üşümenin de korona virüs belirtisi olabileceğini belirtiyor. Peki, Grip ve koronavirüs belirtileri arasındaki farklar neler? İşte, gün gün corona virüs belirti takvimi.
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Corona virüs ilk belirtileri Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerince değerlendiriliyor. Vatandaşların bilinçli olması adında günlük korona virüs belirtilerini yayımlayan Sağlık Bakanlığı, SARS (Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği) ve MERS gibi virüsleri de içeren bir virüs ailesi olan Covid 19 öksürme, yüksek ateş, ve hapşırma gibi solunum yolu rahatsızlığı belirtileri ile anlaşıldığını açıklıyor. Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her vaka, hasta değildir." dedi. İşte, koronavirüs belirtileriyle ilgili detaylar.
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GRİP VE KORONAVİRÜS ARASINDAKİ FARKLAR
Uzmanlar, anksiyetedeki nefes darlığı ile Covid-19’daki nefes darlığı arasındaki farka da dikkat çekiyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, kış mevsiminde yaygın görülen enfeksiyon hastalıkları ile Covid-19 arasında benzerlikler olmasına karşın önemli farklılıklar olduğunu ifade etti.
Soğuk algınlığı, nezle, grip, koronavirüs gibi bir çok enfeksiyon var. Bunların içinde sadece hemofilus ınfluenza bir bakteridir. Grip, nezle, soğuk algınlığı ve Covid-19 virüs hastalıklarıdır. O nedenle belirtileri aslında birbirine çok benziyor. Örneğin gripte ateş, kas ağrısı, halsizlik ve iştahsızlık çok ön plandadır. İşe gitmek, evde ayakta durmak bile güçleşir.
Ayırt etmeye çalışmak yerine belirtiler başladığı zaman eğer iki günden uzun sürüyorsa en yakınınızdaki aile hekimlerine, sağlık ocağına, devlet hastanesine veya özel hastaneye ulaşmalısınız.
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Bunun dışında nezle diye bilinen hastalık da burun akıntısıyla, gözlerde yanma ve kızarıklıkla, boğazda bir kaşınma hissiyle başlar. Öksürük genelde nezlede görülmez. Daha çok üst solunum yollarını etkileyen bir virüs enfeksiyonudur. Koronavirüsün belirtileri ile bunlar aslında çok benzer. Koronavirüs enfeksiyonunu diğerlerinden ayıran, daha önemli olmasını sağlayan özelliği alt solunum yollarından akciğerlere çok daha hızlı inip yayılabiliyor olmasıdır. Maalesef ağır tabloyu da zaten akciğer enfeksiyonu ve pnömoni yani zatürre yaparak oluşturuyor. Nezle gibi üst solunum yollarında sınırlı kalmıyor, alt solunum yoluna iniyor ve yüksek ateş tabii ki bunda da belirgin faktör. Diğerleri iştahsızlık, kilo kaybı gibi sorunlara yol açıyor. Bunlar hemen hemen hepsinde aynı.
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KORONAVİRÜS NASIL ANLAŞILIR?
Koronavirüsler (CoV), soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara neden olan virüs olarak tanımlanıyor. Çin'de ortaya çıkan ve aylardır etkisini sürdüren salgında, grip mevsimi olarak adlandırılan kış aylarının yaklaşmasıyla beraber, koronavirüs belirtileri yeniden gündeme geldi. Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen semptomlarla kendisini belli eden koronavirüs baş ağrısı, tat kaybı, ishal gibi durumlarla da ortaya çıkıyor.
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Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.
Koronavirüs belirtileri arasında şunlar yer alıyor;
Ateş, Öksürük, Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü, Üşüme, Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, Kas ağrısı, Baş ağrısı, Boğaz ağrısı, Tat ve koku alma kaybı
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CORONA BELİRTİLERİ GÜN GÜN NELER?
1-3. gün corona belirtileri
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
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5. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün corona belirtileri
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.
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7. gün corona belirtileri
Ateş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün corona belirtileri
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
9. gün corona belirtileri
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
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AĞIR VE HAFİF SEMPTOMLAR NELERDİR?
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler.
Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri, diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ GÖRÜLME SIKLIĞI
Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.
Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.
Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.
Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.
Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.
Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.
Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.