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GeriGündem Son dakika... Gözler Bilim Kurulu toplantısında... İşte İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüs haritası
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Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 12:23,

Son dakika... Gözler Bilim Kurulu toplantısında... İşte İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüs haritası

Bugün gözler Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında... Toplantıdan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak. Ancak son dönemde bazı illerde koronavirüs vaka sayılarının arttığı gözleniyor. Peki İstanbul'un ilçelerinde son durum ne? İşte Hayat Eve Sığar uygulamasına göre İstanbul'da ilçe ilçe koronavirüs haritası...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından dün paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 42 bin 982 test yapıldı, 1268 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Virüs nedeniyle 27 kişi hayatını kaybederken 1315 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635, toplam vaka sayısı 190 bin 165, toplam vefat sayısı 5 bin 1, toplam yoğun bakım hasta sayısı 893, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı 162 bin 848 oldu. Bakan Fahrettin Koca verilere ilişkin, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız" dedi.

2VAKA ARTIŞI OLAN İLLER DEĞERLENDİRİLDİ
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VAKA ARTIŞI OLAN İLLER DEĞERLENDİRİLDİ

Bakan Koca, 81 ilin il sağlık müdürleriyle yaptığı toplantıda da vaka durumlarını, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldı.

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Peki İstanbul'da son durum ne? İşte ilçe ilçe koronavirüs haritası...

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ARNAVUTKÖY

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ATAŞEHİR

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AVCILAR

7
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BAĞCILAR

8
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BAHÇELİEVLER

9
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BAKIRKÖY

10
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BAŞAKŞEHİR

11
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BAYRAMPAŞA

12
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BEŞİKTAŞ

13
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BEYKOZ

14
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BEYLİKDÜZÜ

15
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BEYOĞLU

16
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BÜYÜKÇEKMECE

17
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ÇATALCA

18
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ÇEKMEKÖY

19
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ESENLER

20
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ESENYURT

21
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EYÜPSULTAN

22
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FATİH

23
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GAZİOSMANPAŞA

24
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GÜNGÖREN

25
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KADIKÖY

26
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KAĞITHANE

27
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KARTAL

28
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KÜÇÜKÇEKMECE

29
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MALTEPE

30
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PENDİK

31
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SANCAKTEPE

32
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SARIYER

33
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SİLİVRİ

34
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SULTANBEYLİ

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SULTANGAZİ

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ŞİLE

37
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ŞİŞLİ

38
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TUZLA

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ÜMRANİYE

40
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ÜSKÜDAR

41
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