Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Son dakika... Google yayınladı! En çok arananlar listesine güzel model damga vurdu: Yüzde 3450...
OCAK
2021’de kötü haber bağımlılığı tüm dünyada her zamankinden daha fazla arandı.
Olumlama için yapılan aramalar bu yıl tüm dünyada, tüm zamanların en yüksek oranına ulaştı.
Dünya, 2021’de Google Trendler tarihinde her zamankinden daha fazla denizci şarkıları aradı.
Bernie Sanders sayesinde eldiven aramaları Ocak ayında dünya genelinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Aşı gönüllüsü bu yıl tüm dünyada en çok aranan gönüllülük fırsatı oldu.
Dünya, 2021’de iş nasıl bulunur sorusundan çok iş nasıl kurulur sorusuna cevap aradı.
Olumlama için yapılan aramalar bu yıl tüm dünyada, tüm zamanların en yüksek oranına ulaştı.
Dünya, 2021’de Google Trendler tarihinde her zamankinden daha fazla denizci şarkıları aradı.
Bernie Sanders sayesinde eldiven aramaları Ocak ayında dünya genelinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Aşı gönüllüsü bu yıl tüm dünyada en çok aranan gönüllülük fırsatı oldu.
Dünya, 2021’de iş nasıl bulunur sorusundan çok iş nasıl kurulur sorusuna cevap aradı.
ŞUBAT
Dünya genelindeki elektrik kesintileri, elektrik kesintisi aramalarının Şubat ayında tüm dünyada %5.000 artmasına neden oldu.
Ruh eşi, 2021’de tüm dünyada her zamankinden daha fazla arandı.
Teksas'a nasıl yardım edilir, Şubat’ta tüm dünyada patlama yapan bir aramaydı.
Doğa nasıl korunur araması, 2021’de tüm dünyada tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Ruh eşi, 2021’de tüm dünyada her zamankinden daha fazla arandı.
Teksas'a nasıl yardım edilir, Şubat’ta tüm dünyada patlama yapan bir aramaydı.
Doğa nasıl korunur araması, 2021’de tüm dünyada tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
MART
2021’de tüm dünyada en çok aranan ayrılık sorusunun cevabı mı? Daft Punk.
Mart ayında Meghan ve Harry röportajı, dünya genelinde Google Trendler tarihinde en çok aranan röportaj oldu.
Clapham nöbeti bu yıl tüm dünyada en trend nöbet oldu.
2021’de dünya çapında 'çocuklarla nasıl taşınılır' ve 'evcil hayvanlarla nasıl taşınılır' aramasından fazla 'bitkilerle nasıl taşınılır' araması yapıldı.
Dünya, 2021’de iklim değişikliğinin etkisi aramasını hiç olmadığı kadar çok yaptı.
Süveyş kanalı bu yıl tüm dünyada patlama yapan bir arama oldu.
Mart ayında Meghan ve Harry röportajı, dünya genelinde Google Trendler tarihinde en çok aranan röportaj oldu.
Clapham nöbeti bu yıl tüm dünyada en trend nöbet oldu.
2021’de dünya çapında 'çocuklarla nasıl taşınılır' ve 'evcil hayvanlarla nasıl taşınılır' aramasından fazla 'bitkilerle nasıl taşınılır' araması yapıldı.
Dünya, 2021’de iklim değişikliğinin etkisi aramasını hiç olmadığı kadar çok yaptı.
Süveyş kanalı bu yıl tüm dünyada patlama yapan bir arama oldu.
NİSAN
Bu yıl tüm dünyada her zamankinden daha fazla işaret dilinde seni seviyorum araması yapıldı.
Tüm dünyada, arun jaitley stadyumu aramaları nisan ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Sürdürülebilirlik bu yıl tüm dünyada rekor seviyelerde arandı.
Tüm dünyada, arun jaitley stadyumu aramaları nisan ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Sürdürülebilirlik bu yıl tüm dünyada rekor seviyelerde arandı.
MAYIS
Hemşireler haftası ne zaman araması 2021’de tüm dünyada tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı.
'Ruh sağlığı nasıl korunur' araması bu yıl tüm dünyada her zamankinden daha fazla yapıldı.
Eurovision bu yıl dünya genelinde american idoldan 3 kat fazla arandı.
Kainat güzeli meksika kazananlar aramaları tüm dünyada mayıs ayında %3.450 arttı.
'Ruh sağlığı nasıl korunur' araması bu yıl tüm dünyada her zamankinden daha fazla yapıldı.
Eurovision bu yıl dünya genelinde american idoldan 3 kat fazla arandı.
Kainat güzeli meksika kazananlar aramaları tüm dünyada mayıs ayında %3.450 arttı.
HAZİRAN
2021’de tüm dünyada beden olumlama araması her zamankinden daha fazla yapıldı.
Southampton hava durumu ile yeni zelanda kriket millî takımı 2021’de tüm dünyada trend oldu.
'Retrograt nedir' bu yıl tüm dünyada her zamankinden daha fazla arandı.
2021’de Copa America puan durumu ve Copa America 2021 puan tablosu aramasında büyük artış yaşandı.
Southampton hava durumu ile yeni zelanda kriket millî takımı 2021’de tüm dünyada trend oldu.
'Retrograt nedir' bu yıl tüm dünyada her zamankinden daha fazla arandı.
2021’de Copa America puan durumu ve Copa America 2021 puan tablosu aramasında büyük artış yaşandı.
TEMMUZ
Bu yıl, tüm dünyada heceleme yarışması birincisi aramasına gösterilen ilgi, beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Yangın ve sel Temmuz ayında, aynı anda tüm dünyada patlama yapan aramalardı.
Temmuz’da, 'İtalya Avrupa Kupasını kaç kez kazandı' araması Trendler tarihinde ilk kez trend oldu.
Dünya çapında nereye seyahat edebilirim araması küresel salgın öncesine kıyasla 2021’de 3 kat daha yüksekti.
Yangın ve sel Temmuz ayında, aynı anda tüm dünyada patlama yapan aramalardı.
Temmuz’da, 'İtalya Avrupa Kupasını kaç kez kazandı' araması Trendler tarihinde ilk kez trend oldu.
Dünya çapında nereye seyahat edebilirim araması küresel salgın öncesine kıyasla 2021’de 3 kat daha yüksekti.
AĞUSTOS
Bu yıl Hindistan her zamankinden daha fazla altın madalya aradı.
Tüm dünyada, kaykay parkı aramaları bu Ağustos ayında beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
2021’de tüm dünyada 'y2k' araması her zamankinden daha fazla yapıldı.
'Afganistan'a nasıl yardım edilir' bu yıl Ağustos’ta tüm dünyada patlama yapan bir aramaydı.
'Haiti'ye nasıl yardım edilir' Ağustos’ta tüm dünyada patlama yapan bir aramaydı.
Tüm dünyada, kaykay parkı aramaları bu Ağustos ayında beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
2021’de tüm dünyada 'y2k' araması her zamankinden daha fazla yapıldı.
'Afganistan'a nasıl yardım edilir' bu yıl Ağustos’ta tüm dünyada patlama yapan bir aramaydı.
'Haiti'ye nasıl yardım edilir' Ağustos’ta tüm dünyada patlama yapan bir aramaydı.
EYLÜL
Tüm dünyada, Eylül’de 'personas influyentes' için yapılan aramalar, Ağustos’a kıyasla iki kattan fazla arttı.
2021’de dünya, her zamankinden daha fazla kayıp yerli kadınlar araması yaptı.
Dünya çapında, volkan aramasına duyulan ilgi Ağustos ayına göre Eylül’de üç katına çıktı.
'Bugün çöktü' bu ay dünya genelinde Eylül ayına göre %5.000 artışla patlama yapan bir aramaydı.
2021’de dünya, her zamankinden daha fazla kayıp yerli kadınlar araması yaptı.
Dünya çapında, volkan aramasına duyulan ilgi Ağustos ayına göre Eylül’de üç katına çıktı.
'Bugün çöktü' bu ay dünya genelinde Eylül ayına göre %5.000 artışla patlama yapan bir aramaydı.
EKİM
Hindistan’da navratride ne renk elbise giyilir aramaları 2021’de, 2020’ye kıyasla iki katına çıktı.
Ölüler günü makyajı aramaları bu ay tüm dünyada %5.000 arttı.
Bu ay, dünya genelinde mamografi aramaları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Ölüler günü makyajı aramaları bu ay tüm dünyada %5.000 arttı.
Bu ay, dünya genelinde mamografi aramaları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.