Son dakika... Google yayınladı! En çok arananlar listesine güzel model damga vurdu: Yüzde 3450...

MART

2021’de tüm dünyada en çok aranan ayrılık sorusunun cevabı mı? Daft Punk.



Mart ayında Meghan ve Harry röportajı, dünya genelinde Google Trendler tarihinde en çok aranan röportaj oldu.



Clapham nöbeti bu yıl tüm dünyada en trend nöbet oldu.



2021’de dünya çapında 'çocuklarla nasıl taşınılır' ve 'evcil hayvanlarla nasıl taşınılır' aramasından fazla 'bitkilerle nasıl taşınılır' araması yapıldı.



Dünya, 2021’de iklim değişikliğinin etkisi aramasını hiç olmadığı kadar çok yaptı.



Süveyş kanalı bu yıl tüm dünyada patlama yapan bir arama oldu.