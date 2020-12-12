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HaberlerDünya HaberleriSon dakika gelişmesi: Pfizer-Biontech'in koronavirüs aşısı onaylandı! ABD Başkanı Trump saat verdi
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Hürriyet
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Dünya
Haber Giriş: 12 Aralık 2020 - 06:32 | 

Son dakika gelişmesi: Pfizer-Biontech'in koronavirüs aşısı onaylandı! ABD Başkanı Trump saat verdi

Koronavirüs salgınıyla mücadeleyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Vaka sayılarının 15 milyonu, ölüm sayılarının da 300 bini aştığı Amerika'da aylardır beklenen onay bugün verildi.

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ABD Gıda ve İlaç Dairesini (FDA) Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verdi. ABD'de son bir aydır bu aşının onay süreci konuşuluyordu.

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Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ilk aşının 24 saatten kısa bir sürede yapılacağını duyurdu.

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Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ortak geliştirdiği koronavirüs aşısı, ABD'de onaylanan ilk korona aşısı oldu. Bu aşıya daha önce İngiltere ve Kanada da onay vermişti.

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332 milyonluk nüfusu bulunan ABD'de aşının dağıtımı ve uygulanması konusunda çalışmalar sürüyor. Bu ay sonuna kadar ilk parti olarak 6,4 milyon doz aşının dağıtılması ve iki doz aşılama uygulaması nedeniyle ilk etapta 3 milyon kişiyi kapsaması planlanıyor.

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ABD'deki Pfizer depolarından alınacak aşılar askerler tarafından taşınacak ve dağıtımı yapılacak. ABD'de yaşayan herkesin Mart ortası ve ayında bu aşıya ulaşabileceği belirtilmişti. ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamada aşının ücretsiz olacağını da duyurmuştu.

6TRUMP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
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TRUMP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, onay verilmeden birkaç saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Gıda ve İlaç Dairesini (FDA) hedef aldı. Trump, "Fazlasıyla bürokratik FDA hala büyük, eski, yavaş bir kaplumbağa. Aşıları hemen onaylayın, oyun oynamayı bırakın ve hayat kurtarmaya başlayın" dedi.

7ÖNCELİKLİ GRUP AÇIKLANMIŞTI
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ÖNCELİKLİ GRUP AÇIKLANMIŞTI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) aşılamada önceliğin sağlık çalışanlarına ile bakım evlerinde kalan yaşlı nüfusa uygulanması tavsiyesinde bulunmakla birlikte bu konuda nihai kararın eyalet yönetimlerine ait olduğunu belirtiyor.

843 BİN KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ, YÜZDE 95 ETKİLİ
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43 BİN KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ, YÜZDE 95 ETKİLİ

Amerikan İlaç Dairesi'ne yapılan başvuru, aşının üçüncü faz klinik deneylerinden elde edilen sonuçlara dayanıyor. Aşı denemeleri ABD'de 27 Temmuz'da başladı ve süreç içerisinde 43 bini aşkın kişi üzerinde denendi.

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Testlerden elde edilen nihai analize göre BioNTech/Pfizer aşısı koronavirüsün engellenmesinde yüzde 95 etkili oldu. Aşı yaşlılarda da etkili ve herhangi bir ciddi yan etkisi bulunmuyor.

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