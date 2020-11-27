Son Dakika: Fransa'nın skandal kararının ardından Azerbaycan çok sert tepki gösterdi! Fransa'dan flaş açıklama geldi
Son dakika haberler... Azerbaycan, Fransa'ya skandal Dağlık Karabağ kararından sonra nota verdi. Fransa cephesindense flaş açıklama geldi. Azerbaycan, Fransa Senatosu'nun dün Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetimini tanıyan kararıyla ilgili Fransız büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Fransız Dışişleri Bakanlığı, Senato'nun kararının aksine, ülkenin sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımadığını açıkladı. İşte bölgeden son gelişmeler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Gelen son dakika haberlerine göre, Azerbaycan'ın 44 günde Ermenistan'ı yenmesiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ savaşının ardında siyaset sahnesinde inanılmaz anlar yaşanmaya devam ediyor.
2
Abone Ol
Çatışmaların başından beri Ermenistan'ı açık şekilde destekleyen Fransa ise tarihi hezimetin ardından skandal bir karara imza attı. Fransız Senatosu, sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni' tanıdı!
3
Abone Ol
Fransa Senatosu'nun aldığı skandal Karabağ karar sonrası Azerbaycan'ın nota verdiği Fransa, geri adım attı. Fransız Dışişleri Bakanlığı, Senato tarafından alınan kararın aksine, ülkenin Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımadığını açıkladı.
4
Abone Ol
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yaptığı yazılı açıklamada, Senato'da önceki gün kabul edilen kararda, hükümete Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısı yapıldığını hatırlattı.
5
Abone Ol
Fransa'nın "sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımadığını" belirten Agnes von der Mühll, Fransa'nın AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı olarak sorumluluğunun, Dağlık Karabağ sorununun müzakere yoluyla çözülmesi için çalışma olduğunu kaydetti.
6
Abone Ol
Mühll, bugün önceliğin Dağlık Karabağ'da yerlerinden edilenlerin evlerine geri dönebilmesi olması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
7
Abone Ol
Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne'nin bugüne kadar hiçbir ülkenin Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımadığını belirttiğini ifade eden Agnes von der Mühll, ülkesinin Güney Kafkasya'daki durumu istikrara kavuşturmak için çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi.
8
Abone Ol
Mühll, ülkesinin AGİT Minsk Grubu çerçevesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes anlaşması imzalanmasından sonraki müzakere sürecine, "yabancı savaşçılar"ın bölgeden ayrılmasına ve kültürel ile tarihi mirasın korunmasına katkıda bulunacağını belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mühll, Fransa'nın Dağlık Karabağ bölgesine insani yardımda bulunduğunu da aktardı.
9
Abone Ol
Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasında, Dağlık Karabağ'ın statüsünü belirten bir unsur bulunmuyor. Ayrıca Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor. Fransa, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı ülkelerden biri olarak Dağlık Karabağ sorununda tarafsızlığını yitirmekle ve Ermenistan'a destek vermekle eleştiriliyor.
10
Abone Ol
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross, Bakanlığa çağrıldı ve kendisine Azerbaycan'ın protesto notası verildi. Bakanlık yetkilileri, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, Helsinki Nihai Senedi, BM Güvenlik Konseyinin 1993 tarihli ilgili kararlarına ve uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırı olan Fransa Senatosunun kararına karşı verilen notayla ilgili Büyükelçi Gross'u bilgilendirdi.
11
Abone Ol
Ermenistan Meclisi’nde Azerbaycan karşısında kaybedilen savaşın tartışması yaşandı. Milletvekili Amazasp Danielyan konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verince tartışma büyüdü.
12
Abone Ol
Ermenistan Meclisi’nde Azerbaycan karşısında kaybedilen savaş hakkında iki milletvekili arasında tartışma yaşandı. Milletvekili Amazasp Danielyan konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verdi. Tartışma büyüyünce milletvekilleri güvenlikler tarafından sakinleştirildi.
13
Abone Ol
Ermenistan'da hala istifa etmeyen ve Azerbaycan karşısında alınan tarihi hezimetin hesabını veremeyen Başkaban Paşinyan konusundaki öfke de giderek büyümeye devam ediyor.
14
Abone Ol
10 Kasım'da yapılan anlaşmayı bir türlü sindiremeyen, medya organlarının da yanlış yönlendirmesiyle savaşı kazanmakta olduklarını zanneden öfkeli Ermeniler, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istiyor. Protestoların sürdüğü başkent Erivan'da, bir grup Ermeni, Nikol Paşinyan'a ait konvoyun önünü kesti.
15
Abone Ol
Ermeni kaynaklarına göre, Paşinyan'ı istifaya davet eden protestocular arasında, Dağlık Karabağ'da hayatını kaybeden ve cenazelerine ulaşılamayan askerlerin aileleri de vardı.
16
Abone Ol
Azerbaycan Ağdam ve Kelbecer'in ardından 1 Aralık tarihinde de Laçin'i Ermenistan'dan teslim alacak ve böylece işgal sona ermiş olacak. 44 gün süren Dağlık Karabağ savaşında ağır kayıplar veren Ermenistan ordusunun kaç askerinin öldüğü gizemini korurken, son gelen rakamlar şok etkisi yarattı.
17
Abone Ol
Halen çok sayıda askerin kayıp olduğu biliniyor, Ermenistan 8 bin askerin ölümünü konuşmaya başladı. CNN, Al Jazeera ve The Guardian gibi prestijli medya kuruluşlarına muhabirlik yapan Neil Hauer, rakamın 10 bin bile olabileceğinin konuşulduğunu aktarıyor.
18
Abone Ol
Silahların susmasıyla Rus barış güçleri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Azerbaycan ve Ermenistan orduları Dağlık Karabağ'daki ölü ve kayıpları arıyor. Misyonun ilk haftasında 2 binden fazla cesede ulaşıldı.
19
Abone Ol
Öte yandan Ermenistan askerleri savaşı kaybetmelerine rağmen provokasyonlarına devam ediyor. Kelbecer'den çekilen Ermenistan askerleri sınır hattında büyük bir provokasyona girişti, kontrol noktalarına sözde Dağlık Karabağ bayrakları astı.
20
Abone Ol
Savaş sırasında Dağlık Karabağ'dan kaçanlar ise Rusya'nın kontrolünde geri dönüyor. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov, ateşkes anlaşmasından bugüne kadar 15 bin Ermeninin Hankendi'ye taşındığını açıkladı.
21
Abone Ol
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Hankendi'de hayatın yeniden normale döndüğünü bildiriyor. Resmi açıklamaya göre, şehirdeki toplu taşıma yeniden başladı, elektrik ve su temini sağlandı.
22
Abone Ol
Paşinyan dün ise bölgeye yerleşen Rus barış güçlerinin beş yıldan fazla Dağlık Karabağ'da kalabileceğini söylemişti: "Karabağ sorunu uzun süredir devam eden bir çatışma olduğu için Rus barış güçlerinin kalışının 5 yılla sınırlı kalacağını düşünmüyorum."
23
Abone Ol
Fransa, geçen hafta Dağlık Karabağ'a uluslararası barış gücü konuşlandırılmasını gündeme getirmişti. Halihazırda 23 ayrı noktada 1960 Rus barış gücü askeri bölgede.
24
Abone Ol
Rusya lideri Vladimir Putin, hafta içinde yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yenilgi anlaşmasını reddetmesi halinde bunun ‘intihar’ olacağını söylemişti. Dağlık Karabağ'ı Ermenistan dahil kimsenin tanımadığını hatırlatan Putin, "Karabağ’ın nihai statüsü belirlenmedi. Bugün var olan statükonun devam etmesi konusunda anlaştık. Bundan sonra ne olacağına gelecekteki liderler, gelecekte bu süreçte yer alacaklar karar verecek" demişti.
25
Abone Ol
Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde Ermenistan'ın ateşkes ihlaliyle başladı. Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyordu. Bölgede 1991 yılında 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.
26
Abone Ol
10 Aralık 1991’de yapılan ve bölgede kalan Azerilerin boykot ettiği referandumda Ermeniler, Azerbaycan’dan ayrılmak için oy kullandı. Referandumun ardından Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığı ilan edildi, ancak bu girişim uluslararası toplumda karşılık bulmadı. Ermenistan ordusunun desteklediği Dağlık Karabağ Ermenileri ile bölgede yaşayan Azeriler arasındaki gerilim, bağımsızlık ilanıyla gittikçe yükseldi. Çıkan çatışmalar, 1992’de Ermenistan ordusu ve Dağlık Karabağlı Ermeniler ile Azerbaycan ordusu arasında sıcak savaşa dönüştü.