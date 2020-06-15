Son dakika… Follukta 1,5 metrelik engerek yılanı şoku! Yumurta alayım derken…
Bilecik’ten gelen son dakika haberi şaşkına çevirdi. Kümesteki tavuğun altından yumurta almaya çalışan adam neye uğradığını şaşırdı. Yumurtlayan tavuğun yumurtası almayım derken, yılanı tuttu.
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Bilecik'te tavuklarının bulunduğu kümesteki folluktan yumurta almak için elini uzatan şahsın eline yılan geldi. Ne yapacağını bilemeyen adam kümesten kaçtı.
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Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Şahika Sokak üzerinde bahçeli evinde ikamet eden İbrahim S. adlı vatandaş tavuklarının bulunduğu kümesteki folluktan yatan tavuğunun altından yumurtası almak istedi.
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Elini tavuğun altına sokan adamın eline bir anda yılan geldi. Ne yapacağı bilemeyen adam durumu hemen Bilecik Belediyesine ayarak haber verdi. Olay yerine gelen Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ve ekibi yılanı kümesten alarak doğaya saldı.
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Yılanın bir buçuk metre boyundaki engerek yılanı olduğunu söyleyen Avcı, vatandaşlarımızın herhangi yılan ve benzeri vahşi hayvan ile karşılaşmaları halinde Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber vermeleri uyarısında bulundu.
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KONYA
Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesine bağlı İnce Mahallesi mezarlığına giden Rafet Yalçınkaya, daha önce hiç görmediği üçgen başlı yılanı fark etti. Yılanı gördükten sonra fotoğraflayan Rafet Yalçınkaya mezarlık ziyaretini bitirdikten sonra geri döndü.
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Yaptığı incelemede yılanın Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olan üçgen başıyla dikkat çeken Wagner Engereği olduğunu öğrendi. Yalçınkaya yolun kenarında yılanı fark ettiğini söyleyerek, “Bir anda panik olduk değişik bir yılandı. Korku ile ancak bir fotoğrafını çekebildik. Sonrasında ise yılan mezarlığın içerisine doğru gözden kayboldu” dedi.
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SİİRT
Hemen her gün yılan gördüklerini söyleyen köy sakinleri birçoğu zehirli olan yılanlara basmamak ve ısırılmamak için çok dikkatli davrandıklarını belirtti. Bahçelerinde daha önce hiç görmedikleri boyutlarda yılan gördüklerini aktaran Samet Aslan, zehirli ve tehlikeli oldukları için yılanları öldürmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.
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Aslan, "Tarlaya ve bahçeye giderken çok sayıda yılan gördük. Son bir haftadır çok sayıda yılana rastladık. Oldukça da büyük yılanlar.
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WAGNER ENGEREĞİ
Wagner Engereği (Vipera wagneri), engerekgiller (Viperidae) familyasından sırt bölgesi genel olarak kül renginde ya da grimsi kahverengi olan bir engerek türünde bir yılandır. Sırtta, baştan kuyruğa kadar iç sarımsı ya da tuğla renginde olan büyük benekler bulunur.
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Bu benekler bazen birleşip baklava desenli, dalgalı ya da zikzaklı bir şerit oluşturur. Vücudun yan taraflarında da bir benek sırası bulunur. Başın üzerinde küçük siyah benekler ve arka kısmından yanlara doğru sarkan iki büyük siyah benek bulunur.
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Siyah renkli şakak bandı da açıkça görülür. Karın bölgesi sarımsı beyaz ve üzerinde küçük siyah noktalar bulunur. Genel olarak küçük kemiriciler, diğer yılanlar, kertenkeleler ve kuşlarla beslenirler. Kemiricilerle beslendikleri için yararlıdırlar. Boyları ortalama 50-80 cm kadar olur.
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Dağlarda, ormansız ve taşlık olan, az bitkili yerlerde yaşarlar. Yüksekliği bin 200-2 bin metre arasında olan yerlerde bulunabilirler. Özellikle Kars’ta habitatın uygun olduğu alanlarda dağılım gösterirler.
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Bu dönemde tarla ve bahçede çalışanlar akrep ve yılanlara karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Biz de bu duruma alışık değiliz ama yılanların zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. Yetkililerden bu yılanlara karşı tedbir almasını istiyoruz" dedi.
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ANTALYA’DA YOLCU OTOBÜSÜNDE PİTON ŞOKU
Antalya'da yolcu otobüsüyle şehir dışına çıkarılmaya çalışılan 4 piton yavrusu, konuldukları kutuda havasızlıktan öldü. Kaş ilçesinden Antalya Otagarı'na gelen bir otobüsten aktarma amacıyla indirilen bagajlar X Ray cihazından geçirildiği sırada güvenlik görevlileri bir kutuda yılanlar olduğunu fark etti.
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Görevlilerin haber vermesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, kutuda boyları yaklaşık 2'şer metre 4 piton yavrusu bulunduğu ve yılanların havasızlıktan öldüğü belirlendi. Kutuyu Kaş'ın Kalkan Mahalles'inde otobüse verdiği tespit edilen kişiye, Kara Avcılığı Kanunu'nu ihlalden 7 bin 967 lira idari ceza uygulandı.