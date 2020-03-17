Son dakika: Florida sahilindeki kalabalığın havadan görüntüsü corona virüs endişelerini artırdı

Florida sahilindeki kalabalığın havadan görüntüsü corona virüs salgını ile boğuşan dünyayı şoke etmiş vaziyette...
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Donald Trump'ın ABD'lileri 10 kişiden daha fazla olan kalabalıklardan uzak durmaya çağırdığı gün Florida sahillerinden çekilen yüzlerce insanın görüntüsü olay yarattı.
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Florida'daki Clearwater Plajı corona virüs salgınının yayılmasını yavaşlatmaya yönelik çabaların bir parçası olarak sosyal mesafeye ilişkin uyarıları dikkate almayan ziyaretçilerle dolup taştı.
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Florida'nın batı kıyısındaki kar beyazı plajdan görüntüler, uyarılara kulak asmayıp kalabalığın içerisine dalan insanları gözler önüne serdi.
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COVID-19 virüs salgını nedeniyle doğu kıyısındaki bazı plajlar kapalıyken, kapatılmayan plajlara kalabalıklar doldu.
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Clearwater yakınlarındaki Tampa plajı da bu hafta sonu açık kalacak ve kalabalıkların yeni hedefi hale gelecek.
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Corona virüs pandemisi dünya çapında 7 bin 100 insanın ölümüne neden oldu.
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ABD'nin corona virüs bilançosu da git gide artıyor.
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Ülke genelinde şu ana kadar 4 bin 475 enfekte vaka ve 87 ölüm meydana geldi.
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Bütün dünya, salgına okulları, büyük toplantıların yapıldığı yerleri, restoranları ve mekanları kapatarak önlem almaya çalışıyor.
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Uzmanlar ve hükumetler de insanlara virüs salgınını önlemek adına sosyal mesafeyi korumaları gerektiği uyarılarında bulunuyor.
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Bütün bu çabalara rağmen ABD sahil şeridindeki kalabalığın havadan çekilmiş görüntüleri ile gözler önüne serildi.
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Tatile giren öğrenciler sahil şeridinin bir kısmının kapalı olması ve insanlara yasak bölge olarak belirlenmesine rağmen, kapatılmayana kısımlarında kalabalık gruplar halinde parti yapmayı tercih etti.
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Miami belediye başkanı Dan Gelber ülkede olağanüstü hal ilanı yapıldıktan sonra, Florida sahil şeridinin en popüler alanlarının halka kapatıldığını ve Miami sahilinin artık bittiini açıklamıştı.
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Florida eyaletinde, çoğu genç veya yirmili yaşlarındaki 149 pozitif corona virüs vakası olduğu ve 4 kişinin virüse bağlı semptomlardan yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
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ABD Hastalık Kontrol Merkezleri, 50'den fazla kişinin katıldığı tüm etkinliklerin iptal edilmesi gerektiğini önerdi.
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Plajın girişindeki 'girilmez' uyarı işaretlerine ve kalabalık toplantılara karşı uyarılar devam ederken öğrenci kalabalığı hafta sonu boyunca sahil şeridinde görülmeye devam etti.