Son dakika... Fiyatlarıyla şaşırtıyorlar! İşte Türkiye'nin en pahalı otomobilleri

Türkiye'de otomobil fiyatları her geçen gün artarken spor ve lüks otomobillerde bu durum katlanarak devam ediyor. Vergi dilimine takılan lüks otomobillerde fiyatlar 50 milyon liraya kadar ulaşıyor. İşte Türkiye'de satılan en pahalı otomobillerBugatti Chiron 2020 model 50 milyon liraFerrari LaFerrari 2016 model 30 milyon liraMercedes Maybach S650 Pullman 2020 model 29.5 milyon liraLamborghini Aventador 2020 model 15.5 milyon liraFerrari Pista 2020 model 10.7 milyon liraRolls-Royce Phantom 2014 model 9 milyon 750 bin liraBentley Flying Spur 2020 model 7.6 milyon lira