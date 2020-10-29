Son dakika... Fiyatlarıyla şaşırtıyorlar! İşte Türkiye'nin en pahalı otomobilleri

Türkiye'de otomobil fiyatları her geçen gün artarken spor ve lüks otomobillerde bu durum katlanarak devam ediyor. Vergi dilimine takılan lüks otomobillerde fiyatlar 50 milyon liraya kadar ulaşıyor.



İşte Türkiye'de satılan en pahalı otomobiller