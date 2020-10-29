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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 29 Ekim 2020 - 11:43 | 

Son dakika... Fiyatlarıyla şaşırtıyorlar! İşte Türkiye'nin en pahalı otomobilleri

Spor ve lüks otomobillerde fiyatlar neredeyse ikiye katlandı. Spor otomobillerde fiyatlar 50 milyon liraya ulaştı.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Türkiye'de otomobil fiyatları her geçen gün artarken spor ve lüks otomobillerde bu durum katlanarak devam ediyor. Vergi dilimine takılan lüks otomobillerde fiyatlar 50 milyon liraya kadar ulaşıyor.

İşte Türkiye'de satılan en pahalı otomobiller

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Bugatti Chiron

2020 model

50 milyon lira

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Ferrari LaFerrari

2016 model

30 milyon lira

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Mercedes Maybach S650 Pullman

2020 model

29.5 milyon lira

5
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Lamborghini Aventador

2020 model

15.5 milyon lira

6
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Ferrari Pista

2020 model

10.7 milyon lira

7
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Rolls-Royce Phantom

2014 model

9 milyon 750 bin lira

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Bentley Flying Spur

2020 model

7.6 milyon lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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