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GeriEkonomi Son dakika... Faizleri düşürdüler! İşte otomobildeki kampanyalar
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 11:51 | 

Son dakika... Faizleri düşürdüler! İşte otomobildeki kampanyalar

Sıfır otomobillerde markalar kampanyalarına devam ediyor. Fiyatların aşırı yükselmesi nedeniyle markalar vade yaparak kredi kullandırmaya başladı.

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Otomotiv şirketleri kampanya yaparak satışlarını hızlandırmayı hedefliyor. Fiyatların aşırı yükselmesiyle birlikte otomobil de bulunamamasından kaynaklı olarak markalar kendi bünyelerinde krediler oluşturmaya başladı.

İşte markaların sıfır otomobil kampanyaları:

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Ford

Ford Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,991 faiz

- Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 240.000 TL, 24 ay, %1,092 faiz

- Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, %0,993 faiz imkanı sunuluyor.

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Citroen

Berlingo Kombi modelinde 25.000 TL 12 Ay 0% faiz kampanyası bulunuyor. C5 Aircross SUV modelinde 100.000 TL 15 ay 0,99% faiz kampanyası sunuluyor.

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Peugeot 208

Yüzde 0 faiz

15 bin lira kredi

12 ay vade

Aylık ödeme: 1500 lira

Peugeot 308

Yüzde 0 faiz

45 bin lira kredi

12 ay vade

Aylık ödeme: 3750 lira

Peugeot 508

Yüzde 0 faiz

40 bin lira kredi

12 ay vade

Aylık ödeme: 3333 lira

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Honda

Honda Civic modellerinde Kasım ayı boyunca yüzde 0.68 oranında faizle 12 ay vadeli 60 bin lira kredi imkanı.

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KIA

Sportage’larda 100 bin liraya 30 ay vade! Kampanya faizi yüzde 0.99

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Mitsubishi Space Star

36 bin liraya 12 ay vade yüzde 0.99 faiz avantajı.

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Opel

Opel modellerinde 75 bin liraya kadar yüzde 0 faizle kredi imkanı

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Fiat Egea

49 bin 900 lira peşin

48 ay vade

Aylık ödeme: 2990 lira

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