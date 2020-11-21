Son dakika... Faizleri düşürdüler! İşte otomobildeki kampanyalar
Sıfır otomobillerde markalar kampanyalarına devam ediyor. Fiyatların aşırı yükselmesi nedeniyle markalar vade yaparak kredi kullandırmaya başladı.
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Otomotiv şirketleri kampanya yaparak satışlarını hızlandırmayı hedefliyor. Fiyatların aşırı yükselmesiyle birlikte otomobil de bulunamamasından kaynaklı olarak markalar kendi bünyelerinde krediler oluşturmaya başladı.
İşte markaların sıfır otomobil kampanyaları:
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Ford
Ford Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,991 faiz
- Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 240.000 TL, 24 ay, %1,092 faiz
- Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, %0,993 faiz imkanı sunuluyor.
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Citroen
Berlingo Kombi modelinde 25.000 TL 12 Ay 0% faiz kampanyası bulunuyor. C5 Aircross SUV modelinde 100.000 TL 15 ay 0,99% faiz kampanyası sunuluyor.
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Peugeot 208
Yüzde 0 faiz
15 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 1500 lira
Peugeot 308
Yüzde 0 faiz
45 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 3750 lira
Peugeot 508
Yüzde 0 faiz
40 bin lira kredi
12 ay vade
Aylık ödeme: 3333 lira
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Honda
Honda Civic modellerinde Kasım ayı boyunca yüzde 0.68 oranında faizle 12 ay vadeli 60 bin lira kredi imkanı.
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KIA
Sportage’larda 100 bin liraya 30 ay vade! Kampanya faizi yüzde 0.99
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Mitsubishi Space Star
36 bin liraya 12 ay vade yüzde 0.99 faiz avantajı.
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Opel
Opel modellerinde 75 bin liraya kadar yüzde 0 faizle kredi imkanı