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GeriEkonomi Haziran ayı faiz kararı belli oldu... Faiz kararı yüzde kaç oldu? Merkez Bankası haziran faiz kararını duyurdu
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Ekonomi
Haber Giriş: 17 Haziran 2021 - 14:49 | 

Haziran ayı faiz kararı belli oldu... Faiz kararı yüzde kaç oldu? Merkez Bankası haziran faiz kararını duyurdu

Haziran ayı faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını duyurdu. Merkez Bankası haziran 2021 faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu’na çevrilmişti. Beklenen açıklama saat 14.00’te geldi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler yükseldi mi, düştü mü? İşte Merkez Bankasının faiz kararı…

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Merkez Bankası faiz kararı haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında açıklandı. MB’nin 2021 PPK takviminde yer alan bilgilere göre faiz kararı 17 Haziran 2021 Çarşamba günü duyuruldu. Faiz kararı saat 14.00'te duyuruldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı.

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Merkez Bankası'nın bugünkü PPK toplantısında değişikliğe gitmesi beklenmezken, PPK'nın erken faiz indirimini öteleyecek açıklamalarda bulunabileceği ve faiz indiriminin yaklaştığı yönündeki öngörülerin piyasaların odağında olduğu belirtiliyordu.

3Göstergeler, faiz indiriminin temmuz ya da ağustosta gerçekleşebileceğine işaret ediyor

"Göstergeler, faiz indiriminin temmuz ya da ağustosta gerçekleşebileceğine işaret ediyor"

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio da TCMB'nin faiz indirimine yaklaştığını ancak bunun zamanının haziran ayı olmayacağını söyledi.TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit bırakacağı öngörüsünde bulunan Maggio, muhtemel göstergelerin faiz indiriminin temmuz ya da ağustosta gerçekleşebileceğine işaret ettiğini kaydetti.

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TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyordu. Mayıs ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit tutulmuştu.

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