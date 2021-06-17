Haziran ayı faiz kararı belli oldu... Faiz kararı yüzde kaç oldu? Merkez Bankası haziran faiz kararını duyurdu
Haziran ayı faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını duyurdu. Merkez Bankası haziran 2021 faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu’na çevrilmişti. Beklenen açıklama saat 14.00’te geldi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler yükseldi mi, düştü mü? İşte Merkez Bankasının faiz kararı…
Merkez Bankası faiz kararı haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında açıklandı. MB’nin 2021 PPK takviminde yer alan bilgilere göre faiz kararı 17 Haziran 2021 Çarşamba günü duyuruldu. Faiz kararı saat 14.00'te duyuruldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı.
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