Son dakika: Ezber bozan koronavirüs araştırması... Gerçek vaka sayısını açıkladılar
Yaklaşık iki yıldır dünya koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Virüs ile ilgili yapılan yeni bir araştırma ise vaka sayıları hakkında ezber bozan sonuçlara ev sahipliği yapıyor. İşte gündeme tabiri caizse bomba gibi düşen bu araştırma ve vaka sayıları...
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Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin ortak gündemi olmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan virüs 4 milyondan fazla insanı öldürdü.
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Son dönemde Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı ile boğuşan dünyada vaka sayıları artış trendinde. Buna bağlı olarak pek çok ülke gevşettiği kısıtlamaları geri getirmeye hazırlanıyor.
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Virüs yaklaşık 2 yıldır bilim dünyasının da bir numaralı maddesi. Kovid-19 ile ilgili yüzlerce bilimsel araştırma yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.
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VAKA SAYILARINI MERCEK ALTINA ALDILAR
Bu araştırmalar sayesinde virüs ile ilgili her geçen gün yeni bir şey öğreniyor. O araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Bilim insanları bu sefer vaka sayılarını mercek altına aldı.
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Resmi rakamlara göre virüs 180 milyondan fazla insana bulaştı. Ancak vakaların resmi rakamlardan kat kat fazla olabileceğini gözler önüne seren bir bilimsel araştırmaya imza atıldı.
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CNN International'da yer alan habere göre, Endonezya başkenti Jakarta'da yapılan araştırma ile gerçek vaka sayısının resmi rakama kıyasla 12 kat daha fazla olabileceği sonucuna ulaşıldı.
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Çalışma kapsamında 15-31 Mart tarihleri arasında şehir genelinde yaklaşık 5 bin kişinin kanında koronavirüs antikorları test edildi. Sonuçlar nüfusun yüzde 44.5'inin antikora sahip olduğunu ortaya koydu.
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Başka bir deyişle, söz konusu araştırma ile kentte yaşayan neredeyse her 2 kişiden 1'inin koronavirüs geçirip atlattığı belirlendi. Zira hükümet rakamlarına göre Jakarta'nın nüfusu yaklaşık 10,6 milyon. Araştırmacılara göre, 31 Mart'a kadar başkentte 4,7 milyon kadar insan enfekte olmuş olabilir.
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Uzmanlar pek çok kişinin asomptematik vakalar olduğunun altını çiziyor. Bu kişilerin virüse yakalandığının farkında olmadığının altını çizen uzmanlar dünya genelindeki vaka sayısının resmi rakamların kat kat üzerinde olabileceğinin altını çiziyor.
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ÖLÜ SAYISI BİR GECEDE 2.5 KAT ARTTI
Öte yandan pek çok ülkede Kovid-19'a bağlı ölü sayıları gerçeği yansıtmıyor tartışmaları sürüyor. Peru ve Meksika, Kovid-19 ile ilgili bir itirafta bulunmuş ve virüse bağlı ölümlerde eksik sayım yaptığını kabul etmişti.
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Perulu uzmanlar, resmi istatistiklerde gerçek ölüm sayısının eksik sayıldığı konusunda uyardıktan sonra, yetkililer ölü sayısını 69 bin 342'den 180 bin 764'e revize etmişti.
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Başka bir deyişle gelen uyarılar sonrası ülkedeki Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bir gecede 2,5 kat arttı. Bu artış ülkenin koronavirüs tablosundaki yerini de değiştirdi.
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Meksika Sağlık Bakanlığı yetkililerinin son 1 yılı göz önünde bulundurarak yaptığı çalışmalar sonucunda, salgın kaynaklı ölü sayısının açıklanandan 4 bin 272 fazla olduğu belirtildi.