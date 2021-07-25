Son dakika: Ezber bozan keşif... 28 yeni virüs bulundu!

Buzu incelemek için bir arıtma süreci geliştiren araştırmanın başyazarı Zhi-Ping Zhong, "Bu buzullar yavaş yavaş oluştu, toz ve gazların yanı sıra pek çok virüs de bu buzda birikti. Çin'in batısındaki buzullar pek araştırılmamış ve amacımız bu bilgiyi geçmiş ortamları anlamak için kullanmak. Virüsler de bu ortamların bir parçası." dedi.