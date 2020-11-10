Son dakika: Ermenistan'da hükümet binasını bastılar.. Paşinyan'ın eşyalarını da çaldılar! 'Meclis Başkanı'nı' linç etmeye çalıştılar

Rus medyasında yer alan habere göre, Ermenistan'ın hayati menfaatleri ve haklarına ilişkin her türlü adım ve eylemin 'kapsamlı istişarelere ve tartışmalara konu olması gerektiğini' söyleyen Sarkisyan, "Maalesef benimle bu belge üzerinde herhangi bir istişare veya görüşme olmadı, herhangi bir müzakereye katılmadım" dedi.