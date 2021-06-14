Son dakika: Erdoğan - Biden görüşmesi için geri sayım! İşte Erdoğan'ın NATO çantası

Caşın, 'Ortada çok zor konular var. Türkiye burada hakkını almaya gelmiştir. Kimsenin hakkına tecavüz etmeyen, ahde vefaya uygun bir devletiz biz. Bu görüşmenin ben olumlu; hem NATO için hem Türkiye'in prestiji için olumlu olduğunu düşünüyorum. Buradaki muhataplarımıza demokratik olarak haklarımızı hatırlatacağız.' dedi.