Son dakika: En kapsamlı araştırmanın sonuçları açıkladı... Ezber bozan sonuç!

İŞTE 'UZUN KOVİD'İN NEDENİ Aynı çalışmaya göre, testi iki kez pozitif çıkanların 15 hafta sonra üç veya daha fazla semptom gösterme olasılığı daha yüksek. Peki Uzun Kovid nasıl ortaya çıkıyor? İşte bilim dünyasının yanıtı...