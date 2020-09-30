Son dakika: Emre Aşık'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Yeni tetikçi beni iki gün içinde öldürecek!

'ÇOCUĞUMU BENDEN İZİNSİZ ALDIRDI DAVA AÇACAĞIM' Yağmur Aşık’ın kendisinden olan çocuğu aldırdığını ileri süren Sungur, şu iddialarda bulundu:



"Ben vicdanlı bir insanım. Zaten vicdanıma yenik düştüğüm için bu işlerin içine girdim. Çocuğumu tabi ki merak ediyorum. Ben sonuçta bu kadından gerçekten çocuk istedim. İstemesem zaten çocuk yapmazdım. O da istemese yapmazdı. 'Ben bu çocuğu aldıracağım' dedi. 'Ben yalvardım aldırma' dedim. 'Ne kadar çok istediğimi iyi biliyordun' dedim. 'Aldırmasam bile sana göstermeyeceğim' dedi. Cezaevinden çıkınca yan yana geldiğimizde ben çocuk konusu açtım. Var mı yokmu diye şüphedeydim. Var dedi ve bana ispatladı. Elinde çocuğun olduğu ultrason görüntüleri vardı. O zaman inandım. 'Neden aldırdın' dedim. 'Aldırmak zorundaydım boşanma aşamam devam ediyor' dedi.



Sen yanımda yoktun bir başkası vardı. Millet beynimi yıkadı aldırdım demek istedi. Bana 'o çocuğu senin yüzünden aldırdım' dedi. Sen yanımda yoktun sen kendini yakalattın dedi. Her zaman bu ağzındaydı. Sen kendini yakalattın. Çocuğumu tabi ki merak ediyorum. Nasıl aldırdı? Kendisinin beyanı bir tane doktor bulmuş artık merdiven altı mı, gerçek bir doktor mu bilmiyorum ama 1500 lira konuşulan bir para var. 1500 liraya aldırdığını söyledi. Ben bundan dolayı şikayetçi olacağım. Sonuçta bu çocuğun babası bendim. Buna eminim babası ben olduğuma. Emin olduğum içinde bunun peşini bırakmayacağım" dedi.