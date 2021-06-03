Son dakika... Emekliye çifte zam, memura fark! İşte 13.5 milyon kişinin beklediği haber
Emekli, memur milyonlarca kişi merakla bekliyordu ve enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre emekliye Temmuz'da çifte bayram, memura ise enflasyon farkı geliyor. Yaklaşık 13.5 milyon memur ve emeklinin alacağı zammı tayin eden enflasyonda kritik verilerden biri daha açıklandı.
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ilyonlarca memur ve emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Yasaya göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa fark da yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geri dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Yani toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için geçerli değil.
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OCAKTA YÜKSEK ARTIŞ OLMUŞTU
Posta Gazetesi'nin haberine göre, SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2020 itibarıyla 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyona göre yüzde 8.36 zam aldı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı.
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Ancak enflasyon yüzde 8.36 çıkınca yüzde 4.36'lık bir fark oluştu. Ocakta ise maaşta yüzde 3 toplu sözleşme artışı yapıldı ve yüzde 4.36'lık enflasyon farkıyla toplam zam yüzde 7.36 oldu.
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MAYISTA YÜZDE 0.89 OLDU
Yapılan zamların ardından 5 ayı geride bıraktık. Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emekli içişn en kritik enflasyon verilerden birini daha açıkladı.
Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 olarak gerçekleşti. Pandeminin oluşturduğu tedarik sıkıntısı, emtia fiyatlarının global arenada artıyor olması ve maliyet artışları talep tarafındaki güçlü seyir bu dönemde enflasyondaki yükselişin sürmesinde etkili oldu.
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EN DÜŞÜK NE KADAR OLACAK?
Ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 1 ay varken yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. İlk 5 aylık enflasyon da yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Haziran ayı enflasyonları, net memur ve emekli zammı ile fark oranını tayin edecek. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 3.021 liraya çıkmıştı.
Haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.214 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. Dün oluşan farkla maaş 4.024 liraya çıkmış oldu.
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TABAN MAAŞ 1500 LİRA
Koronavirüs önlemleri kapsamında Mart 2020'de çıkan yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liraya yükseltilmişti. Yani bu maaşın altında zam alan emekli yok. Emeklinin dul ve yetimi ise hissesi oranında maaş alıyor. Zamlar da hisse oranında artıyor. İlk 6 ayda enflasyon bu oranda kalırsa en düşük Bağkur'lu esnaf emekli maaşı 1.763 liradan ... liraya çıkacak. En düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.662 liradan 1768 liraya çıkacak. Son 5 ayda oluşan yüzde 6.39'luk kümülatif enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.763 liradan 1.876 liraya çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ocakta 2.420 liraydı. Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa, bu maaş 2.575 liraya yükselecek.
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TEMMUZ AYINDA ZAMLI İKRAMİYE VAR
Bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyesi 6-7 Mayıs'ta hesaba yattı. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz'da başlıyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında belirlenen tarihte yatması bekleniyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak.
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İŞTE KURUŞU KURUŞUNA ZAMLI MAAŞLAR
SSK ve Bağkur emeklisi ile dul-yetim maaşı şu anda ne kadar oldu? (TL)
Ocak 2021 maaşı Yüzde 6.39'e göre
400 426
488 519
542 576
596 634
650 692
704 749
759 807
813 865
867 922
921 980
975 1.038
1.029 1.095
1.084 1.153
1.192 1.268
1.300 1.383
1.409 1.499
1.500 1.596
1.625 1.729
1.734 1.845
1.842 1.960
1.950 2.075
2.059 2.190
2.167 2.306
2.276 2.421
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2.384 2.536
2.492 2.652
2.601 2.767
2.709 2.882
2.817 2.997
2.926 3.113
3.034 3.228
3.142 3.343
3.251 3.459
3.359 3.574
3.468 3.689
3.576 3.804
3.684 3.920
3.793 4.035
3.901 4.150
4.009 4.266
4.118 4.381
4.226 4.496
4.334 4.611
4.443 4.727
4.659 4.957
4.876 5.188
5.093 5.418
5.418 5.764
5.635 5.995
6.177 6.571
6.502 6.917
6.788 7.221
6.827 7.263
6.788 7.221
7.043 7.493
7.260 7.724
7.585 8.070
8.127 8.646
NOT: En düşük maaş 1.500 liraya çıkarıldı ancak vefat eden emeklinin dul ve yetimlerine hissesi oranında maaş bağlanıyor. Bu nedenle hesap 400 liradan başlıyor.
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İlk 5 aylık enflasyona göre memur maaşlarındaki artış (TL)
Görev Ocak 2021 maaşı Şu anki durum (yüzde 3+ yüzde 3.39 farka göre)
Hademe (15/1) 3.782 4.024
Hizmetli (15/1) 3.782 4.024
Mübaşir (11/1) 4.020 4.276
Usta öğretici (11/1) 4.075 4.336
Yoklama memuru (11/1) 4.075 4.336
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.079 4.339
Memur (9/1) 4.080 4.340
Zabıta memuru (9/1) 4.161 4.427
İtfaiyeci (9/1) 4.339 4.617
Araştırmacı (9/1) 4.373 4.652
İmam/hatip (9/1) 4.391 4.672
Müezzin (9/1) 4.391 4.672
Şef (7/1) 4.416 4.698
Orman muhafaza memuru (11/1) 4.501 4.788
Öğretmen (9/1) 4.556 4.848
Vaiz (9/1) 4.625 4.921
Hemşire (9/1) 4.829 5.138
Sağlık memuru (9/1) 4.829 5.138
Ebe (9/1) 4.835 5.144
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Programcı (9/1) 4.975 5.293
Bekçi (lisans 9/1) 5.006 5.326
Şube müdürü (7/1) 5.592 5.950
Avukat (9/1) 5.931 6.310
Polis (11/1) 5.995 6.378
Veteriner hekim (7/1) 6.314 6.717
Mühendis (7/1) 6.347 6.753
Komiser (8/1) 6.443 6.854
Araştırma görevlisi (8/1) 6.540 6.958
Başkomiser (8/1) 6.549 6.967
Müfettiş yardımcısı (9/1) 6.572 6.991
Uzman yardımcısı (9/1) 6.678 7.105
Asistan (sağlık hizmetleri - 6/1) 6.815 7.251
Müfettiş (7/1) 7.225 7.687
Uzman (7/1) 7.298 7.765
Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 7.746 8.241
Kaymakam (4/1) 8.237 8.763
Doçent (1/1) 8.695 9.251
AÇIKLAMA: TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Bu yıl aile yardım ödeneği 352 lira olacak. Aile yardım ödeneğini ve bekar birine 268 lira Asgari Geçim İndirimi ilave edilecek. Çocuk sayısına göre AGİ tutarları, yani maaşlar değişebilir.