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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 10:18 | 

Son dakika... Emekliler Ocak ayında ne kadar zam alacak?

Emeklilerin 2021 ocak zammıyla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı hakkındaki ilk ipuçlarını enflasyon tahminleri oluşturuyor.

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2021'in Ocak ayında milyonlarca kişinin maaşı artacak. Bunların başında da emekliler geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak'ta, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

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Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da gelmeye başladı.

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Merkez Bankası'nın Eylül ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminleri, zam oranı için ilk ipucunu verdi. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.46 çıktı.

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Bu tahmine göre; ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.4 olacak.

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Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 344,27 liraya varan artış gerçekleşecek. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan, 6 bin 719 lira 64 kuruşa çıkacak.

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