Son dakika... Elon Musk onun da başını yaktı! 33 yaşında büyük çöküşe...
Glauber Contessoto, 5 Şubat’ta milyoner olacağına inanarak dogecoin’e 250.000 dolardan fazla yatırım yaptığını söylüyor... Şimdi ise inanılmaz bir çöküşle karşı karşıya.
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15 Nisan'da yükselişle milyoner olduktan sonra piyasa değerine göre en iyi kripto para birimleri bitcoin, eter ve dogecoin dahil Çin’deki haberlerin ardından çökmeye başladı.
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Elon Musk’ın ilk Dogecoin tweet’i ardından kripto paraya 250 bin dolarlık yatırım yapan Contessoto kısa sürede dolar milyoneri oldu.
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Elon Musk hayranı, yaptığı yatırımdan tam 69 gün sonra, 15 Nisan'da Reddit platformu üzerinden bir paylaşım yaparak, kullandığı borsadaki hesabına dair bir görüntü paylaştı.
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Bu paylaşımda yazan yatırım tutarı, 1 milyon 81 bin 441 dolar idi. Yani bu adam, hayranlık duyduğu Elon Musk'ın paylaşımlarını göz önünde bulundurarak bir işe girmiş ve o işin sonunda çok ciddi miktarda para kazanmıştı.
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Brezilya’da doğan ancak çocuk yaşta ailesiyle birlikte ABD’ye göç eden Glauber Contessoto, 2019’da maaşına zam alınca ihtiyaçlarını giderdikten sonra kalan parasının hepsiyle Tesla’ya yatırım yapma kararı aldı.
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Los Angeles’ta bir müzik şirketinde çalışan Contessoto bu durum için, “Benim bir mottom var. Faturalarını öde, aç kalma ve yatırım yap” diyor.
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Contessoto, “Düne kadar milyonerdim” diyor. Contessoto uzun vadede Dogecoin'i elinde tutma konusunda kendine güveniyordu.
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Hatta düşüşler sırasında daha fazla Dogecoin satın aldı. Şimdi bile satmayı reddediyor.
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Ancak bu oynaklık, uzmanların kripto para biriminin riskli ve spekülatif bir yatırım olduğu konusunda uyarmasının bir nedeni.
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Contessoto, şu anda kağıt üzerinde bir “dogecoin milyoneri” olmasa da dogecoin konusunda beklentilerini sürdürüyor.
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Contessoto, “Hayatımdaki birikimlerimi koydum çünkü sonunda milyoner olacağımı biliyordum.”
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Şimdi, para birimini bir yıldan daha uzun süre elinde tutmayı planlıyor. Contessoto ayrıca gün sonunda endişeli olmadığını da dile getiriyor.
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Contessoto orijinal planına bağlı kalıyor: Portföyü 10 milyon dolarlık bir değere ulaştığında dogecoin varlıklarının yüzde 10′unu satacak, ancak geri kalanını yatırıma bırakacağını söylüyor.
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Contessoto endişeli olmasa da, uzmanlar dogecoin ile dikkatli olmanızı tavsiye ediyor ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapmanız konusunda uyarıyor.
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"Annemi, teyzelerimi aradım ve borç para istedim"
Contessoto süreci şu şekilde anlatıyor: Ne olduğunu gerçekten anlamadım ama bu yükselişin bir daha geleceğini ve bu kez fırsatı kaçırmayacağımı biliyordum.
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Ardından ise 7/24 Dogecoin ile ilgili araştırma yapmaya devam ettim. Bir seviyenin kesinlikle altına düşmeyeceğini tahmin ediyordum.
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Ve her yükselişte 20 sentte, 30 sentte hep sosyal medyada yazdım. ‘Mutlaka çıkacak’ dedim ve hep yukarı gitmeye devam etti.
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4 Şubat’taki Elon Musk’ın Dogecoin tweet’i ise bir dönüm noktasıydı. İşte orada düşmesine rağmen 250 bin dolarlık alım yaptım. Her şeyimi sattım.
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Annemi, teyzelerimi aradım ve borç para istedim ve milyoner oldum. Sabah da annemi arayım ‘Ben milyoner oldum’ dedim
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Her şeyden önce, Contessoto dogecoin’in büyümesi konusunda çok iyimser ve gelecekteki ailesine geçmek için “kuşak zenginliği” inşa etmesine yardımcı olabileceğini düşündü.
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Contessoto "Gerçekten fakir büyüdüm. Bu benim için çok büyük bir şey" diyor.