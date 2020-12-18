Son dakika...Elitler Kulübüne girdiler!

Son dakika haberler... Hindistan, hafta başında sesten 5 kat hızlı hipersonik füze teknolojisini test etti. Birçok uzmana göre “elitler kulübünün” bir üyesi haline geldi.
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Yıllarca süren araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çabalarının ardından Hindistan bu ay, kendi geliştirdiği bir hipersonik teknoloji gösteri aracını (HSTDV) başarıyla test etti.
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İşte uzmanların geleceğin silahları olarak nitelendirdiği sesten hızlı füzelerle ilgili bilmeniz gerekenler.
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Hipersonik füzeler, ses hızının beş katı hızında hareket edebilir, son derece hassas olan bu füzeler uydudan yönlendirilebiliyor.
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Bugüne kadar sadece Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin bu teknolojiyle övünüyordu.
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Hafta başı gerçekleşen testin geçtiğimiz aylarda yaşanan ve halen devam eden Çin – Hindistan geriliminde, Hindistan’ın yeni bir hamlesi olduğu değerlendiriliyor.
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Hindistan’ın Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü'nden (DRDO) yapılan bir açıklamada, denemelerin başarılı geçtiği belirtildi.
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Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, sosyal medya platformu Twitter'da "DRDO bugün, Hipersonik Teknoloji Gösterici Aracı'nı yerli olarak geliştirilen scramjet tahrik sistemini kullanarak başarıyla test etti," dedi.
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"Bu başarı ile, tüm kritik teknolojiler artık bir sonraki aşamaya geçmek için kuruldu." diye ekledi.
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DRDO açıklamasında hipersonik seyir aracının, aerodinamik ısı kalkanlarının ayrıldığı otuz kilometre yüksekliğe kadar füzeyi iten daha önce test edilmiş katı roket motoru kullanılarak fırlatıldığını söyledi.
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Testin seyir aşamasında performansını izlemek için Bengal Körfezi'ne savaş gemileri konuşlandırıldı.
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Test ile ilgili bir sosyal medyadan açıklama yapan Başbakan Narendra Modi "Hipersonik Test Gösteri Aracının bugün başarılı uçuşu için DRDO'yu tebrik ediyoruz" dedi. "Bilim adamlarımız tarafından geliştirilen scramjet motoru, uçuşun ses hızının 5 katı bir hıza ulaşmasına yardımcı oldu! Bugün çok az ülkede böyle bir yetenek var. " dedi.
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Bir silah olarak hipersonik füzeler, ses hızının beş katı hızda hareket edebilmeleri ve dünya atmosferine geri inerken bilgisayarlı hassasiyetle manevra yapabilmeleri ve bunun onları neredeyse durdurulamaz hale getirmeleri bakımından dikkate değerdir.
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Hız ve kuvvet o kadar önemlidir ki, hipersonik bir füze, patlayıcılara ihtiyaç duymadan katıksız "kinetik" darbeyle hasar verebilir.
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Ancak nükleer savaş başlıklarıyla da silahlandırılabilirler. Kıtalararası bir balistik füzenin bir nükleer savaş başlığı ile birleşimi, dünyanın dört bir yanındaki ordular için çok ciddi bir endişe kaynağıdır.
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Pentagon, Soğuk Savaş esnasında gelişen hipersonik füzelerin tehdidini gördü karşı önlem olarak uzay sensörü katman teknolojisini geliştirmek için çalıştı.
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Geçen yıl, ABD Füze Savunma Ajansı, yaklaşan hipersonik füzelere sürekli bir 'iz' oluşturmak için özel olarak tasarlanmış yeni bir sensör teknolojisini geliştirdiklerini söyledi. Hipersonik Balistik Füze İzleme Uzay Sensörü olarak adlandırılan teknoloji, hipersonik füzeler kadar oyunun kurallarını değiştirebilir.