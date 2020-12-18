Son dakika...Elitler Kulübüne girdiler!

Test ile ilgili bir sosyal medyadan açıklama yapan Başbakan Narendra Modi "Hipersonik Test Gösteri Aracının bugün başarılı uçuşu için DRDO'yu tebrik ediyoruz" dedi. "Bilim adamlarımız tarafından geliştirilen scramjet motoru, uçuşun ses hızının 5 katı bir hıza ulaşmasına yardımcı oldu! Bugün çok az ülkede böyle bir yetenek var. " dedi.