Son dakika... Ekim ayı otomobil kampanyaları! Düşük faiz, indirimli fiyatlarla...
Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ikinci el arabalara yöneldi. Ancak 2. el otomobillerdeki fiyatlar inmeyince, sıfır arabaların fiyatları araştırılmaya ve kampanyalar takip edilmeye başlandı. 2020 Ekim ayı en düşük taşıt kredileri ya da ekim en uygun araba kredisini veren otomobil firmaları hangisi araştıran vatandaşlar, en uygun ekim ayı sıfır araba kampanyalarını takip ediyor. Honda, Opel, Renault, Peugeot ve diğer markaların ekim ayında yaptığı kampanyalar...
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Ekim ayı ile birlikte sıfır arabalara yapılan kampanyaların artması otomotiv pazarını hareketlendirdi. 2020 Ekim ayında başlatılan otomobil kampanyalarına katılan otomobil firmaları müşteri çekme yarışına başladı. İşte Ekim ayı sıfır araba kampanyaları!
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MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Ekim ayına özel finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz A-Serisi Hatchback sahibi olmak isteyenler için 245.000 TL krediye 12 aya kadar %0,99 faiz oranı sunuluyor.
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Mercedes-Benz C-Serisi’nin Estate olarak adlandırılan station versiyonlarındaysa bu aya özel olarak 305.000 TL krediye 12 ay, %0,69 faizli çok cazip kredi fırsatları sunuluyor. Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise Ekim ayına özel olarak 275.000 TL için 36 ay, %1,39 faizli kredi imkanı sunuluyor.
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Yeni GLB modelinde ise Ekim ayında 305.000 TL, 36 ay, %1,39 faizli kredi imkanı mevcut. E-Serisi sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde, Ekim ayına özel olarak 405.000 TL’ye 36 aya kadar %1,39 faiz oranı fırsatı sunuyor.
Ekim ayının 31'ine kadar Citroen yetkili satıcılarından Kredi Koruma Sigortası alan kişilere % 0, %1,33 ve %1,39 faiz oranıyla araç kampanyalarına katılabiliyor.
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Bu kampanyalar, 18 bin liradan başlayan ve 80 bin liralık PSA Finans Kredilerinde geçerli oluyor. 2020 Ekim ayı Citroen sıfır otomobil kampanyaları 12 aydan başlayarak 48 aya kadar devam ederek ekimden sonra bitecek.
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DACIA
Dacia Finans'tan kredi kullananlara özel yapılan kampanyalar Dacia'nın; Duster Comfort ECO-G, Sandero Easy-R ve Dokker Combi Ambiance ECO-G modellerinde geçerli olacak.
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Dokker Combi aylık 1.499 TL, Otomatik vites ile Sandero Easy-R, 144.900 TL ve Duster Eco-G 161.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Kasko ve trafik sigortası bu fiyatlara dahil değildir.
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HONDA
Civic Sedan %0.99'luk faiz oranıyla ekim ayının sonuna kadar 12 ay vadeli 60.000 TL'lik taşıt kredisi kampanyası için Honda Showroom'lardan başvuru yapabilirsiniz. Kampanya sadece Honda Civic Sedan model sıfır araçlar için geçerli olacaktır.
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HYUNDAI
31 Ekim'e kadar devam edecek Hyundai sıfır araba kampanyası ise % 0,99 faiz fırsatı, 40.000 TL kredi tutarı ve 15 aylık vade ile verilecek. Kampanya Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü satın alınması koşuluyla geçerli olacak.
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Ayrıca TUCSON ve KONA %0,99 faiz fırsatıyla, 193.000 TL'den başlayan fiyatlarla kampanyalara başladı. Kampanya tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerli olacak.
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KIA
Kia yetkili satıcılarında yüzde 89'a varan faiz avantajlarıyla belirli araçlarda 18 ay vade ile kampanyalar başlatıldı.
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Bu kampanyalar, 100 bin lira ile 40 bin lira arasında değişiyor. Kia Ekim ayı sıfır araba kampanyaları 31 Ekim'e kadar geçerli olacak.
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MINI
Borusan Otomotiv MINI Yetkili Satıcıları'nda geçerli MINI sıfır araç kampanyası ise takas desteği ile verilecek. Bu kampanya 2020 model yılı MINI Cooper Countryman, MINI One Dizel Countryman ve MINI Countryman ALL4 otomobilleri için geçerli olacak.
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MINI 5 kapı özelliği olan araç da bu kampanyadan faydalanacak. Kampanya 31 Ekim tarihinde sona erecek.
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OPEL
Opel'in Ekim ayı sıfır araba kampanyaları ise oldukça uygun cazip imkanlarla Ekim ayının sonuna kadar vatandaşlara sunulacak.
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70.000 TL'ye Kadar 15 Ay ve %0 faiz seçeneğiyle sunulacak.
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PEUGEOT
Peugeot ise 208, 308 ve 508 modellerinde kampanyalara başladı. Ekim ayının sonuna kadar devam edecek olan Peugeot sıfır araba kampanyaları 1 Ekim'de başladı.
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Aylık %0,99 faiz imkanlarıyla başlayan otomobil kampanyası 12 ay vadeli olarak verilecek.
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RENAULT
Ekim ayı Renault sıfır otomobil kampanyalarında ise yeni CLIO aylık 1.599 TL ödeme imkanlarıyla veriliyor.
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Kampanya yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg otomobilin perakende satın alımında uygulanan 130.900 TL'lik fiyat ile geçerli olacak. 31 Ekim tarihinde ise kampanya sonlanacak. Diğer Renault kampanyaları ise şöyle;
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CLIO HB 120.400 TL'den,
MEGANE Sedan 178.500 TL'den başlayan fiyatlarla kampanyası devam ediyor.