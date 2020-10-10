Ekonomi Haber Giriş: 10 Ekim 2020 - 15:51 | 10 Ekim 2020 - 15:51

Son dakika... Ekim ayı otomobil kampanyaları! Düşük faiz, indirimli fiyatlarla...

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ikinci el arabalara yöneldi. Ancak 2. el otomobillerdeki fiyatlar inmeyince, sıfır arabaların fiyatları araştırılmaya ve kampanyalar takip edilmeye başlandı. 2020 Ekim ayı en düşük taşıt kredileri ya da ekim en uygun araba kredisini veren otomobil firmaları hangisi araştıran vatandaşlar, en uygun ekim ayı sıfır araba kampanyalarını takip ediyor. Honda, Opel, Renault, Peugeot ve diğer markaların ekim ayında yaptığı kampanyalar...