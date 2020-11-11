Son dakika haberi: Dünyayı kurtaran Türk çift! Pfizer ve BioNTech koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu..

ALMANYA’nın Mainz kentinde kurulu Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin başını çektiği BioNTech ve Amerikan ilaç devi Pfizer’in geliştirdiği koronavirüs aşısı, dünyayı bir anda umutlandırdı.



Salgının nihayet yenileceği ve özlenen normal hayatın uzak olmadığı beklentilerini güçlendirdi. Vakaların her gün yeni bir rekora koştuğu, insanların etkili bir aşının bulunmasının yıllar süreceği ümitsizliğine kapıldığı ve ekonomi çevrelerinin gelecek yılı da kayıp yıl olarak hesaplamaya başladığı bir sırada gelen aşı haberi bilimi, ekonomiyi ve insanları heyecanlandırdı.



Almanya özellikle böyle bir aşının Almanya’da geliştirilmiş olmasının gururunu yaşarken, aşıya imza atan Prof. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci’nin göçmen olması, son zamanlarda göçmenler aleyhine yaşanan tartışmaların ne kadar anlamsız olduğunu, işçi göçünün Almanya’ya ne kadar katkı sağladığını gösterdi.