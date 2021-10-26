Son dakika: Dünyanın umutla beklediği haber geldi... 'Süper aşı' hamlesi!

AMAÇ 'TEK BİR ÇÖZÜM' Başarılı olursa bu aşı Covid'in yanı sıra MERS ve SARS'a karşı da etkili olacak. La Jolla Enstitüsü başkanı Dr Erica Ollmann Saphire’a göre, sürekli yeni aşı çalışmalarını başlatmak yerine, SARS-CoV-2 varyantlarına ve bir sonraki koronavirüs ne olursa olsun ona karşı koruma sağlayacak tek bir aşıya ihtiyacımız var.