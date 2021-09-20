Son dakika... Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Flaş aşı açıklaması!
Delta varyantı ile gündemden düşmeyen koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili dünyanın umutla beklediği sonuçlar geldi. Ülkemizde de kullanılan koronavirüs aşısı için sonuçlar açıklandı...
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Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesinde... İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
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Özellikle delta varyantı ile daha bulaşıcı hale gelen virüs can almaya devam ediyor. dünya genelinde 225 milyondan fazla insana buluşan Kovid-19 5 milyona yakın cana mal oldu.
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Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi.
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O aşılardan belki de en popülerini geliştiren şirket Pfizer. Zira BioNTech ile birlikte geliştirilen aşı mRNA teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekmişti.
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AŞIDA MERAKLA BEKLENEN SONUÇLAR AÇIKLANDI
Dünya genelinde uygulanan aşı sayısı 5 milyar barajını geride bırakırken, İsrail'den bu aşı ile ilgili çarpıcı sonuçlar geldi.
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Türkiye dahil pek çok ülkede kullanılan bu aşının Delta varyantına etkisini mercek altına alan İsrailli bilim insanları merakla beklenen sonuçları yayınladı.
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Haaretz'te yer alan habere göre, Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunun Delta varyantı bulaşan hastalarda virüs yoğunluğunu azalttığı keşfedildi.
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11 bin insanın verilerinin mercek altına alınması ile yapılan araştırmaya göre, ikinci doz aşı olan bir kişinin virüse karşı elde ettiği korumanın 6 ay içerisinde azaldığı belirlendi.
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İsrail Teknoloji Enstitüsü ve Maccabi Araştırma ve İnovasyon Merkezi’nin ortak çalışmasına göre, üçüncü doz aşı virüs yükünü dört kat artırıyor ve özellikle Delta'ya karşı ciddi bir koruma sağlıyor.
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HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?
Peki hangi aşı Delta'dan ne kadar koruyor? İşte aşıların Delta'ya karşı koruma oranları...
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Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.
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3. DOZ KORUYUCULUĞU ARTIRIYOR
Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.
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Moderna, Kovid-19 aşısının laboratuvar testlerini tamamladı. Şirket ikinci aşı dozunu aldıktan bir hafta sonra sekiz hastadan kan örnekleri aldı ve onları birden fazla varyanta maruz bıraktı.
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Aşı, Delta varyantı da dahil olmak üzere test edilen tüm varyantlara karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretti. Yapılan resmi açıklamaya göre, antikor seviyeleri Delta varyantına karşı sadece 2,1 kat düştü.
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Delta ile ilgili son açıklama Novosibirsk Devlet Üniversitesi Laboratuvarı Başkanı ve Rusya Bilimler Akademisi üyesi Sergey Netesov'tan geldi.
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Netesov Sputnik'e verdiği demeçte aşının Delta varyantına karşı sağladığı koruma oranını da açıkladı. Nestov, 'Aşı delta varyantına karşı yüzde 90 koruma sağlıyor' dedi.