Son dakika... Dünyanın ne kadar vakti kaldı? 'Kıyamet Günü varyantı' için tarih verdiler
Dünya pandeminin biteceği tarihi umutla beklerken kötü haber Avustralya'dan geldi. 'Kıyamet Günü varyantı' olarak da anılan daha ölümcül varyant için tarih veren bilim insanları pandeminin biteceği tarihi de açıkladı.
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Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ediyor... Pandemi ile mücadele kapsamında bilim dünyası mesaisinin büyük bir bölümünü virüse yoğunlaştırdı.
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Bu kapsamda pek çok aşı geliştirildi. Dünya genelinde milyarlarca doz aşı yapıldı ve bu sayede bazı ülkeler pandemi kısıtlamalarını bile kaldırdı.
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Haliyle milyonlarca insan pandeminin biteceği gün için umutla geri sayıma geçmiş durumda. Ancak Avustralya'dan tabiri caizse yürekleri ağza getiren bir haber geldi.
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Avustralyalı bilim insanları tarafından yayınlanan raporda koronavirüsün bitiş tarihi ve 'Kıyamet Günü varyantı' olarak da anılan daha ölümcül varyant ile ilgili çok konuşulacak iddialar yer aldı.
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TARİH VERDİLER
Pek çok uzman salgının 1 yıl içinde pandemi olmaktan çıkıp endemiye dönüşeceğini belirtiyor. Ancak aşı adaletsizliğine dikkat çeken ekip bu durumun koronavirüsün tamamen gezegenimizden silinmesi için 2030'a kadar beklememiz anlamına geldiğinin altını çizdi.
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Zira mevcut aşı oranları, 19'dan fazla düşük gelirli ülkede 2030'a kadar yüzde 70 seviyesine ulaşamayacak. Ekip bu durumun yeni ve daha ölümcül varyantların karşımıza çıkmasına neden olabileceği görüşünde.
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Raporda gelişmekte olan 28 ülkeden ankete katılan 77 uzmanın üçte ikisi şimdi önlem alınmazsa virüsün bir yıldan kısa sürede mutasyona uğrayacağına inandığını belirtiliyor.
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'KIYAMET GÜNÜ VARYANTI' UYARISI!
Bilim dünyasının 'Kıyamet Günü varyantı' olarak adlandırdığı Delta'dan daha ölümcül bir varyantın aşıları etkisiz hale getirebileceği belirtiliyor.
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Bilim insanları haftalardır 'Kıyamet Günü Varyantı'na yoğunlaşmış durumda. Hatta konu hakkında İngiliz hükümetine sunulmak üzere bir rapor bile hazırlandı!
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Zira İngiltere'de yapılan bir araştırma Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir "süper varyant"ın (Kıyamet Günü varyantı) ortaya çıkabileceği iddiasını ortaya attı.
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ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR
Geçtiğimiz dönemde İngiltere’de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yayınlanan raporda yeni bir koronavirüs varyantının yüzde 35'lik ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceği bilgisi yer aldı.
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'AŞI DİRENCİ' UYARISI
Hükümete danışmanlık yapan SAGE'de görev alan bilim insanları tarafından hazırlanan raporda söz konusu mutasyonun aşılara ve ilaçlara karşı daha dirençli bir yapıda olabileceğinin de altı çizildi.
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Ancak bu konuda uyarılar bununla sınırlı değil... Koronavirüsün kendi yönetimindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızdığı iddiası nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Prof. Shi Zhengli'den de benzer açıklamalar gelmişti.
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'Yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam edecek' diyen bilim insanı 'Kıyamet Günü' mutasyonu olarak adlandırılan daha ölümcül bir varyantın karşımıza çıkmasının an meselesi olduğunu belirtti.
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People's Daily'ye kouşan Dr Zhengli 'Enfekte vakaların sayısı çok fazla olduğundan, bu koronavirüsün mutasyona uğraması ve seçilmesi için daha fazla fırsat sağladı' dedi.
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İngiliz hükümeti için hazırlanan rapor bir de iyi senaryoya ev sahipliği yapıyor... Araştırmaya göre, Kovid mutasyonlarının sürmesi ile virüsün daha az ciddi hastalığa neden olma potansiyeline sahip olması 'uzun vadede gerçekçi bir olasılık' olarak değerlendirildi.
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Bu senaryo ile ilgili araştırmacılar 'Başka bir deyişle, bu virüs soğuk algınlığına neden olan diğer insan CoV'leri gibi olacak, ancak ağırlıklı olarak yaşlılarda veya klinik olarak savunmasız kişilerde çok daha az şiddetli hastalık olacak' ifadelerine yer verdi.